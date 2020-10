Allgemein | STAR NEWS

Familienzoff: Schwester schießt gegen Michael Wendler

DE German Stars - Auf eine Familienfeier wird Michael Wendler (48) wohl so schnell nicht mehr gehen. Der Schlagersänger ('Sie liebt den DJ') hat es sich in Florida mit seiner Frau Laura gemütlich gemacht, doch in der alten Heimat ist er weniger gern gesehen.

Abgezockt mit Erotik-Geschäft?

Zunächst schoss sich sein Vater Manfred Weßels auf den Wendler ein: Die beiden sind bereits seit längerem zerstritten, und das neue Enthüllungsbuch 'Die Wahrheit über meinen Sohn Michael Wendler', welches am Donnerstag (29. Oktober) auf den Markt kommt, wird wohl wenig tun, um das zerrüttete Verhältnis zu kitten. In dem Buch erwähnt Manfred Weßels unter anderem einen Erotikshop, den Michael Wendler kurzeitig betrieben hatte. Die laufenden Kosten wuchsen dem späteren Schlagerstar über den Kopf. Er überschrieb das Geschäft seiner Schwester Bettina Skowronek. Die behauptet jetzt in 'Bild': "Michael hat auch mich abgezockt."

Michael Wendler und seine Schwester zerstritten sich

Die Geschäftsübernahme bezeichnet sie als "schlechteste Entscheidung meines Lebens" — das Geschäft lief nicht gut und schloss kurz darauf. "Nach einem Jahr kamen die dicken Rechnungen, von allen möglichen Menschen, die Michael nicht bezahlt hatte", so Bettina weiter. Dadurch seien gewaltige Schulden angehäuft worden, mittlerweile ist von 350.000 Euro ist die Rede. Die Geschwister zerstritten sich im Fahrwasser des missglückten Projekts, denn Bettina konnte und wollte die Schulden nicht zahlen, schaltete einen Anwalt ein. Worum dieser Streit erst jetzt an die Öffentlichkeit kommt, ist allerdings unklar. Laut 'Bild' hat sich Michael Wendler zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert, insofern fällt eine Einordnung schwer.