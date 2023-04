Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: Welchen Fehler sie mit 18 beging

DE Deutsche Promis - Was für ein Thema! Am Rande der Verleihung der Goldenen Sonne von SonnenklarTV kam Evelyn Burdecki (34) am Wochenende so richtig ins Plaudern. "An alle Männer da draußen, ich weiß genau wie ihr euch fühlt, jeden Morgen am Spiegel zu stehen und sich zu rasieren", posaunte die Reality-Queen im Gespräch mit RTL heraus.

"Und dann hatte ich den Salat!"

Sie habe nämlich einen Damenbart, so die TV-Quasselstrippe weiter. Dem habe sie schon mit 18 zu Leibe rücken wollen, doch dabei sei ihr ein entscheidender Fehler unterlaufen. Die Haare hätten sie gestört und sie habe sie mit einem Faden zupfen lassen. Doch das gewünschte Ergebnis blieb aus. Tatsächlich verschlimmerte sich das Problem nur noch: "Ich hatte solche Schmerzen und die Haare sind danach noch dicker und mehr nachgewachsen. Und dann hatte ich den Salat!" Evelyn hatte ihre Lektion gelernt, seitdem wird rasiert. Das sei nicht weiter schlimm, und sie wolle sich erst recht nicht dafür schämen.

Wo Evelyn Burdecki die Haare besonders stören

"Wir haben alle ein paar Härchen da, wo wir sie nicht haben wollen", so Evelyn Burdecki weiter. Doch bei einer Sache stören diese dann doch: "Beim Knutschen ist das dann auch manchmal peinlich, wenn du dann manchmal einen Drei-Tage-Bart als Frau hast. Da denkt man sich auch so: Meinst du, der merkt jetzt gerade meine Stoppeln an der Oberlippe?"

Viel Gelegenheit zum Knutschen hat die Berufs-Blondine zurzeit nicht, denn sie ist bekanntlich Single. Doch vielleicht muss sie bald häufiger den Rasierer ansetzen, denn am Wochenende tat sie sich mit einer anderen berühmten Single-Frau zusammen. In ihrer Instagram Story startete sie gemeinsam mit Cathy Hummels (35) einen Aufruf "an alle geilen Männer da draußen." Beide wollten demnächst mal gemeinsam auf Tour gehen, erklärte Evelyn Burdecki.

