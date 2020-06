Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: So ist die Reaktion auf ihr ‘Supertalent’-Engagement

DE German Stars - Evelyn Burdecki (31) ist in den vergangenen Jahren durch mehrere Auftritte im Reality TV deutschlandweit bekannt geworden. Auf Instagram begeistert die schöne Blondine regelmäßig ihre Fans. Möchte Deutschland also noch mehr von Evelyn im TV sehen? Es kommt auf das Format an.

Muss das sein?

Seit Jahren läuft 'Das Supertalent' erfolgreich. Angeführt von Dieter Bohlen urteilen Promis über die Leistungen der Kandidaten, die vorgeben, etwas Besonderes leisten zu können. In der neuen Staffel sollen niemand Geringere als Evelyn Burdecki und Comedian Chris Tall sitzen – als Juroren wohlgemerkt, neben Dieter Bohlen. Doch auf Twitter hat sich in Folge der Ankündigung schnell Unmut breit gemacht. So fragt ein Nutzer etwa, ob "diese Frau denn überall mitquaken muss", während ein weiterer anmerkt: "Ok, Burdecki wird für Lacher sorgen, aber Christ Tall? Wirklich?"

Evelyn Burdecki hat Fans

Evelyn hingegen freut sich über ihren neuen Auftrag und gab auf Instagram begeistert bekannt, neben Chris Tall, Dieter Bohlen und Bruce Darnell über neue Talente urteilen zu können. Neben den Kritikern äußerten sich auch Freunde und Fans der TV-Persönlichkeit. So antwortete Lily Becker auf die Nachricht etwa mit drei roten Herzen und merkte an, Evelyn werde das mit Sicherheit rocken und solle einfach so bleiben, wie sie ist. Auch 'Let's Dance'-Coach Ekaterina Leonova beglückwünschte ihren "Schatz". Barbara Becker tat es ihr nach, Jana Ina Zarrella freut sich mit "Mega, meine Liebe" und Dominik Bruntner kann es kaum abwarten einzuschalten: "Glückwunsch! Kann unterhaltsam werden!"