Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: Schlangen, Spinnen und der Ex

Für Evelyn Burdecki (30) beginnt der Dschungel-Horror am ersten Tag.

Die TV-Blondine ist ja mittlerweile hartgesotten, was Reality betrifft. So hat Evelyn Burdecki unter anderem bereits 'Der Bachelor', 'Bachelor in Paradise' und 'Promi Big Brother' hinter sich gebracht. Jetzt soll das Dschungelcamp die Sammlung vervollständigen. Doch wenn 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!" zum 13. Mal aufgelegt wird, erwarten die Influencerin wesentlich mehr Herausforderungen, als Ekelprüfungen mit Känguru-Hoden, Kakerlakenduschen und züngelnden Reptilien. Denn neben vielen anderen Stars unterzieht sich auch ihr Ex Domenico de Cicco (35) dem härtesten aller Reality-Tests. Doch in einem Facebook-Live-Interview mit Dschungelcamp-Sender 'RTL' gibt Evelyn Burdecki sich gelassen: "Man sieht sich immer zweimal im Leben. Dann treffe ich ihn halt im Dschungel." Sorgen mache sie sich nicht, man werde zivilisiert miteinander umgehen, denn "Ich akzeptiere und respektiere ihn. Mal schauen, was da wird…" Viel mehr Gedanken macht sich die Blondine wegen der Schlangen und der "199 Prozent Wasserfeuchtigkeit". Die Fans der Serie zeigten sich indes wenig beeindruckt vom diesjährigen Line-Up der Show, welches RTL am Donnerstag [3. Januar] endgültig verkündete. So sind neben Evelyn und ihrem Ex unter anderem Schlagerstar Peter Orloff (74), Sexfilm-Königin Sibylle Rauch (58) und Berufsprotzer Bastian Yotta (42) mit von der Partie. "Dschungelcamp für A-Promis ist RTL wohl zu teuer", spottete ein Nutzer auf Twitter. Wie es für Evelyn Burdecki und ihre Mitstreiter läuft, sehen wir ab dem 11. Januar.

© Cover Media

Weitere Artikel