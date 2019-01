Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: Neue Enthüllungen im Liebesdrama

Die Lage zwischen Evelyn Burdecki (29) und Domenico de Cicco (35) spitzt sich zu.

Intrigen, Enthüllungen und ganz viel Herzschmerz – das filmreife Drama zwischen den beiden Reality-TV-Stars hat den nächsten Akt erreicht. Und in dem spielen nicht nur Evelyn und Domenico ihre melodramatischen Rollen mit Bravour, es kommen auch noch weitere Akteure ins Spiel: Natascha Ochsenknecht (54) und Umut Kekilli (34) betreten die Bühne, um neue dramatische Wendungen in den Fall Evelyn versus Domenico zu bringen, bei dem Trash-TV-Liebhaber voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Für alle, die das Dschungelcamp nur halbherzig verfolgen, wird die Story jedoch zunehmend unübersichtlich. Also, was genau ist der aktuelle Stand der Geschichte?

An Tag sechs im Dschungelcamp spielten sich erneut dramatische Szenen ab. Bei Domenico und Evelyn scheitert jede Aussprache über die Geschehnisse nach ihrer Teilname bei 'Bachelor in Paradise'. Stattdessen dürfen sich andere Camp-Bewohner die verschiedenen Versionen des früheren vermeintlichen Traumpaares anhören. Dabei enthüllt Domenico Chris Töpperwien (44) aka der Currywurst-Mann, Evelyn habe in der Vergangenheit mit Natascha Ochsenknechts Ex-Verlobten Umut Kekilli angebandelt.

Wie es der Zufall wollte, war die 54-Jährige zufällig nach Ausstrahlung des Dschungelcamps bei der Sendung 'Die Stunde danach' zu Besuch, in der Promis das Geschehen im australischen Camp fachmännisch und detailiert analysieren. Natascha konnte die Geschichte des Italieners dort nicht nur bestätigen, sie lieferte sogar stichhaltige Beweise. Auf ihrem Handy zeigte sie Fotos von Evelyn und Umut, auf denen diese sich vertraut aneinanderschmiegen. Die Bilder habe sie nach eigenen Angaben vor drei Jahren von einer Freundin geschickt bekommen.

Was an dieser Offenbarung so dramatisch ist, bleibt jedoch unklar. Denn Natascha und Umut waren zu der Zeit getrennt und auch die Story zwischen Evelyn und Domenico hatte noch nicht begonnen.

Fakt ist, dass sich Natascha trotz der Liebelei zwischen ihrem Ex und der ehemaligen 'Bachelor'-Kandidatin zum Team Evelyn zählt. Sie erinnert sich zurück: "Wir haben uns kennengelernt und darüber gesprochen. Und ich wusste, sie sagt die Wahrheit. Sie hat mir ein paar Sachen gesagt, die ich selbst erlebt habe." Natascha habe sogar Mitleid mit Evelyn, da sie wisse, Umut habe sie sehr verletzt. Aber was sagt eigentlich der frühere Fußballprofi zu den medienwirksamen Geschehnissen?

"Ich kann nur sagen, dass ich nichts mit ihr hatte", beteuert der 34-Jährige im RTL-Interview. Laut Umut hätte er lediglich ein paar Bilder mit Evelyn geschossen, die diese nutzen wollte, um eine angebliche Affäre zu inszenieren. Dabei sei es dem blonden TV-Star darum gegangen, ins Rampenlicht zu kommen.

Was wirklich geschehen ist zwischen der Dschungelcamperin und Umut Kekilli, bleibt also offen.

Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco werden wohl auch weiterhin bei 'Ich bin ein Star - holt mich hier raus' für Zündstoff sorgen, mit dem sie sich auch nach Ende der Show zumindest eine Karriere im Reality-TV und in den Klatschblättern gesichert haben.

