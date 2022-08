Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: Männergeschichten bleiben geheim

DE Deutsche Promis - Reality-Star Evelyn Burdecki (33) möchte gar nicht, dass Deutschland weiß, wen sie datet – auch wenn sie bald eine eigene Dating-Show bekommt.

Zwei Leben

Die Welt soll am besten gar nicht mitbekommen, in wen sie sich verknallt hat. "Ich hatte einige Freunde in den letzten Jahren, auch Prominente, aber ich häng das nicht an die große Glocke", bemerkte die Reality-Queen im Gespräch mit 'Bild am Sonntag'. Man würde sie auch nicht dabei erwischen, wie sie ihre Zuneigung zeigt. "Küssen in der Öffentlichkeit ist für mich zum Beispiel absolut tabu." Die ehemalige Dschungelkönigin unterscheidet dabei sehr in Öffentlichkeit und Privatleben. "Ich habe gerne zwei Leben: eins fürs Fernsehen und eins für zu Hause." Ab dem 7. August gibt es dann das Fernsehenleben, denn dann startet 'Topf sucht Burdecki', bei dem 21 Männer der Quasselstrippe näher kommen wollen.

Evelyn Burdecki möchte einen normalen Mann

Ganz so einfach wird es nicht, denn Evelyn Burdecki hat schon ihre Anforderungen und auch Alterseinschränkungen. "Sie dürfen nur nicht zu alt sein, weil Männer ab 50 irgendwann keine Kinder und Hochzeit mehr wollen." Und ehrlich sollten sie auch sein, denn da hat die Kultblondine scheinbar schlechte Erfahrungen gemacht. "Wer kann dir was Schlechtes, gibt's da vielleicht 'nen Typen, den du gerade datest, mit dem du rumknutschst, der dann irgendwo eine versteckte Kamera hat", offenbarte sie in der 'NDR Talkshow'. Gertenschlank muss der Mann auch nicht sein, der das Herz der Rheinländerin erobern könnte. "Also ich steh' ja total auf Bauernhoftypen, ein bisschen Bauch, die es lieben zu essen, Holzfäller-Hemden tragen." Na, das ist doch mal eine Ansage. Mal sehen, bei wem Evelyn Burdecki dann anbeißt.

Bild: Gerald Matzka/picture-alliance/Cover Images