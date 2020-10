Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: “Ich will fünf Kinder haben”

DE German Stars - Evelyn Burdecki (32) ist wieder da. Wenn am Freitag die erste Folge der neuen Staffel von 'Das Supertalent' anläuft, wird die Reality-Queen ('Der Bachelor') als einzige Frau in der Jury neben Showgrößen wie Dieter Bohlen, Chris Tall und Bruce Darnell Platz nehmen.

Eine Sache fehlt…

In Sachen Karriere läuft es also bestens für die ehemalige Dschungelkönigin, die mit ihrer herzlichen und scheinbar manchmal sehr unbedarften Art weiß, wie sie das Publikum auf ihre Seite ziehen kann. Das Einzige, was Evelyn noch zu ihrem Glück fehlt, ist eine Familie. Dabei liegt es sicher nicht daran, dass die TV-Persönlichkeit kein Interesse hätte. "Ich will fünf Kinder haben und eine tolle Hochzeit", sagte sie jüngst in einem Interview während einer Autospritztour.

Evelyn Burdecki ist dauerverliebt

Dass es da einen Haken gibt, überrascht. "Ohne einen tollen Mann geht das ja nicht", gestand Evelyn, deren Glück in Sachen Liebe leider hinter ihrem beruflichen Erfolg hinterher hinkt. Verliebt ist die quirlige Blondine aber dennoch ständig, wie sie verrät: "Ich bin jeden Tag wieder aufs Neue verliebt, in das Leben, in die Menschen, in viele Dinge, die mir einfach passieren." Wer so positiv durchs Leben geht wie Evelyn Burdecki, wird bestimmt auch nicht mehr lange auf den Richtigen und eine eigene Familie warten müssen.