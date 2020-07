Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: Es quetscht und quillt überall

DE German Stars - Evelyn Burdecki (31) hat kürzlich ihre Fans mit einem Foto irritiert. Auf Instagram zeigt sie sich in roter Unterwäsche, eine ihrer zahlreichen Schokoladenseiten in die Kamera haltend. Doch das verführerische Bild ist nicht, was die Fans irritiert.

Spieglein, Spieglein im Internet

Es war Evelyns Frage an ihre Abonnenten: "Was meint ihr zu meinen neuen Kurven? Die trainiere ich mir gerade wieder ab, aber zu viel soll es auch nicht sein, wer mag schon nur Knochen und Gebein. Aber rund und knackig soll es wieder sein!" Kurven abtrainieren? Ein Schrei ging durch die Social-Media-Gemeinde. Es dauerte nicht lange und Evelyns Fans überboten sich auf Instagram gegenseitig mit Komplimenten an den Reality-TV-Star. An ihrem Körper sei doch nichts falsch, heißt es. Evelyns Kurven seien perfekt.

Evelyn Burdecki wollte nicht nur shoppen

Gegenüber 'Bild' wird die schöne Blondine deutlicher, indem sie erklärt, welche Probleme sie genau denn plagen: "Bei mir hat es gequetscht und quillt – und zwar überall! Am Hosenbund, meine Milchtüten hüpften auch immer mehr aus dem BH und meine Oberarme sahen aus wie kleine Presswürste in meinen T-Shirts!" Evelyn Burdecki sah sich vor die Wahl gestellt: Entweder sie kaufe sich neue Kleidung – was zwar Spaß mache, aber auch teuer sei – oder sie stelle sich auf das Laufband. Sie entschied sich für letzteres.