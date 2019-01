Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: Endlich Zoff mit Domenico

Der Friede zwischen Evelyn Burdecki (30 ) und Domenico de Cicco (35) war nicht von langer Dauer.

Die gesamte Fernsehnation hatte darauf gewartet, dass es zwischen den beiden Reality-Stars mal so richtig knallt. Und am Dienstag [15. Januar] kamen die Zuschauer von 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' voll auf ihre Kosten, als Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco ihren ersten handfesten Streit im Dschungel hatten. Der kam nicht ganz zufällig, denn die Macher der Sendung hatten die Spannungen zwischen den beiden ausgenutzt und das einstige Paar gemeinsam auf Schatzsuche geschickt — Zoff vorprogrammiert. Zur Erinnerung: Evelyn und Domenico hatten sich bei 'Bachelor in Paradise' kurzzeitig kennen und lieben gelernt, waren das neue Reality-Traumpaar. Doch dann der Schock für Evelyn: Domenico war gar nicht zu haben, hatte eine schwangere Freundin. Bislang hatte die Blondine ihren Ex im Dschungelcamp also tunlichst gemieden, schließlich sollten alte Wunden zwischen Spinnen und Schlangen nicht unbedingt wieder aufreißen. Doch die Schatzsuche brachte das Fass zum überlaufen, als Evelyn tränenreich rief: "Ich weiß, dass ich dir scheißegal bin und immer war." Dennoch kam sie nicht umhin, ein paar Dinge klarstellen zu wollen: "Warum hast du damals bei 'Bachelor in Paradise' mitgemacht? Warum warst du mit mir zusammen? Du hattest eine schwangere Frau zu Hause sitzen!" Doch Domenico sieht keine Schuld bei sich: "Du bist die größte Lügnerin!" Später behauptete er sogar gegenüber Chris Töpperwien (44), er und Evelyn seien nie zusammen gewesen, was diese umgehend bestreitet. Es bleibt also spannend im Dschungel — ein Ende des Zoffs ist nicht abzusehen.

