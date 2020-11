Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: Einmal Elyas M’Barek knutschen

DE German Stars - Wenn Evelyn Burdecki (32) auf dem Bildschirm erscheint, ist gute Laune meistens garantiert. Die Reality-Queen ('Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!') mischt aktuell die Jury in 'Das Supertalent' auf.

Dieter Bohlen ist "total easy"

Dort sitzt sie an der Seite von Dieter Bohlen (66), vor dem sie im Vorfeld wohl ein wenig Angst hatte. "Anfangs hatte ich Schweißausbrüche vor Aufregung", gestand die einstige Dschungelkönigin im Interview mit 'Gala'. Das wäre allerdings nicht nötig gewesen, wie sie schnell herausfand: "Dann habe ich gemerkt, dass vor allem Dieter total easy ist." Auch dass der Pop-Titan die Stimme der Blondine mit der seiner Ex Verona Feldbusch vergleicht, wertet Evelyn als positiv: "Verona ist eine bildhübsche Frau mit einer tollen Karriere."

Evelyn Burdecki träumt von...

Apropos Karriere, was würde sich Evelyn denn für die Zukunft wünschen? Da hat die TV-Persönlichkeit schon noch ihre Träume. "Ich würde wahnsinnig gerne einen Disney-Film synchronisieren", verriet sie. Allerdings hätte der Star auch nichts dagegen, in der Zukunft einmal selbst vor der Kamera zu stehen. Sogar einen Wunschpartner hat Evelyn schon, wenn es denn mit der Schauspielerei klappen sollte: "Eine Knutsch-Szene mit Elyas M'Barek wäre der Wahnsinn." Ob Evelyn Burdeckis Wunsch wohl in Erfüllung geht?