Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: Die Gerüchte um Stefan Mross wollen nicht verstummen

DE Deutsche Promis - Evelyn Burdecki (34) ist schon seit längerem Single, doch das liegt mit Sicherheit nicht daran, dass die Reality-Queen ('Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!) nicht die Auswahl hätte. So fand sie am Valentinstag einen großen Strauß roter Rosen vor der Haustür.

Das Rätsel um die Rosen

Dumm nur, dass die Berufsblondine bis heute nicht die geringste Ahnung hat, wer hinter dem Prachtstrauß steckt. "Ich bin immer noch überrascht und der ganze Flur duftet nach diesen tollen Rosen", schwärmte Evelyn auf Nachfrage von 'Gala'. Einen Fan oder Stalker vermutet sie indes nicht hinter dem Geschenk, denn so jemand würde es nicht bei einem Vase Rosen belassen, ist die TV-Quasselstrippe überzeugt. Steckt vielleicht der Mann hinter den jüngsten Gerüchten rund um Evelyn dahinter? Sie soll sich nämlich sehr gut mit dem frisch getrennten Schlagerstar Stefan Mross (47) verstehen.

Warum weicht Evelyn Burdecki Fragen aus?

Bereits mehrfach wurden Evelyn Burdecki und Stefan Mross zusammen am gleichen Ort gesehen. Darauf angesprochen tat die Reality-Darstellerin betont überrascht: "Ehrlich, war das so? Ich hab das gar nicht so mitbekommen, im Urlaub bin ich nie so oft auf Social Media oder ich les nicht so viel Zeitung und guck nicht so viel Fernsehen." Dann kicherte sie ins Mikro: "Ich hab auch keine Ahnung, wovon du sprichst." Weiteren Nachfragen wich sie geschickt aus.

Viel Spaß hat Evelyn derweil auch ohne Stefan Mross, denn sie vertrieb sich in den letzten Tagen auf der Berlinale die Zeit, wo es von Promis bekanntlich nur so wimmelt. "Die einen sind im Rheinland jeck, da dachte ich mir keck…Flieg nach Berlin und verzichte aufs Kostüm, hier geht es etwas seriöser zu", schrieb sie auf Instagram. "Es war traumhafter als gedacht, tolle Menschen getroffen und inspirierende Gespräche geführt, auch sowas wie den Spirit gespürt, der die Berlinale umgibt!" Rechtzeitig zum Rosenmontag war Evelyn Burdecki dann aber wieder zurück zum Feiern.

Bild: Gerald Matzka/picture-alliance/Cover Images