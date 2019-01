Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: Die Dschungelkrone hat ihren Preis

Evelyn Burdeckis (30) Durchhaltevermögen hat sich gelohnt. Doch es gibt auch unangenehme Nebeneffekte.

Die Reality-Lady ('Bachelor in Paradise') entschied die 13. Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' für sich, holte im Finale über 60 Prozent der Stimmen. Dabei war Evelyn Burdecki im Dschungelcamp oft genug kurz davor gewesen, hinzuschmeißen, wie sie 'BILD' im Interview nach ihrem Sieg verriet. "Ich hatte jeden Tag Angst, abzubrechen. Das war wirklich so. Ich hatte jeden Tag Angst. Ich dachte mir nur: 'Evelyn, du schaffst das nicht. Du bleibst keine Sekunde mehr hier.' Aber dann bin ich wieder aufgestanden, habe weitergemacht, für die Leute da draußen, weil du spürst, dass die dich spüren wollen."

Soviel Selbstlosigkeit wurde letztendlich belohnt. Doch für den Sieg zahlte die hübsche Blondine auch ihren Preis, denn ein wichtiges Körperteil wurde in Mitleidenschaft gezogen: "Der Busen, die Tüten, sind richtig kleingeschrumpft. Zwei Größen sind die richtig runtergegangen. Aber ich habe mir gesagt, ganz viel Milch und Eiweiß, dann werden die Tüten wieder voll."

Doch das Gefühl, sich durch Dschungelprüfungen und Camp-Mobbing zum Sieg gequält zu haben, ist es wert: "Also ich fühle mich unglaublich. Innerlich hab ich überall Vibration. An allen Körperteilen. An meinem Busen, an meinem Bauch, an meinem Po, an meinen Beinen. Ich realiser' das gar nicht. Ich bin immer noch am Zittern. Ich […] sehe immer noch, wie meine Seele über den Bergen vom Dschungel ganz weiter darüber schwebt und sagt 'Komm zurück!', aber ich werde niemals mehr zurückkommen, und ich winke der Seele zurück."

Mit einem hat Evelyn Burdecki allerdings abgeschlossen: ihrem Ex Domenico (35): "Wir hatten eine lustige Zeit, aber jeder geht jetzt seinen Weg, und ich wünsche ihm alles Gute!"

Ihre Mitkandidaten verkündeten derweil, wie sie nach dem Camp weitermachen wollen. So plant Motivator Bastian Yotta (42) seine Erkenntnisse in einem Bootcamp weiterzugeben, während Chris Töpperwien (44) bereits seine eigene Reality-Show auf RTL2 hat, die am Montag [28. Januar] an den Start geht: 'In 90 Tagen zum Erfolg – Auswandern mit Chris Töpperwien' erfahren wir alles über sein Currywurstimperium. Der Drittplatzierte Peter Orloff (74) wird mit den Schwarzmeerkosaken auf Tour gehen. Auf der faulen Haut liegen werden also weder Evelyn Burdecki noch ihre Mitstreiter.

