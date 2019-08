Allgemein | STAR NEWS

Evelyn Burdecki: Beziehungsaus wegen Spielesucht

DE German Stars - Evelyn Burdecki (30) erwartet von einer Beziehung so einiges. Die schöne Blondine steht in der Blüte ihres Lebens, ist nicht bereit, mit einem Partner nur auf der Couch oder vor dem Computer zu sitzen. Das musste auch ein Ex-Freund auf schmerzhafte Weise erfahren, wie Evelyn nun öffentlich macht.

Computer war wichtiger als Evelyn Burdecki

Im Gespräch mit ‘RTL’ verrät die Teilnehmerin des Dschungelcamps nämlich, warum sie mit einem ihrer ehemaligen Partner Schluss gemacht hatte: "Ich hatte damals einen Ex-Freund, der hat immer irgendwelche Spiele am Computer gespielt, so Knallerspiele. Das war immer so langweilig und irgendwann habe ich deswegen auch Schluss gemacht." Für Evelyn wurde klar, dass die meiste Aufmerksamkeit ihres Freundes nicht ihr zuteil wurde, sondern dem Computer und den Ballerspielen, von denen ihr damaliger Partner gar nicht die Finger lassen konnte.

Nichts bereut

Das habe die Beziehung schnell langweilig und eintönig werden lassen, wie sie fort fährt: "Also ich bin ja ein fröhlicher, offener Mensch. Ich liebe das Leben, gehe immer raus ins Grüne und er hat immer nur Spiele gespielt, am Computer. […] Und ich habe gehört, bis heute spielt er weiter." Dass Evelyn den Schlussstrich gezogen hat, bereut sie also keinesfalls. Und ganz ehrlich, wie kann man denn auch ununterbrochen vor dem Computer hängen, wenn man Evelyn Burdecki als Freundin hat?

