Eva Padberg: Perfektion aus dem Bauch heraus

Eva Padberg (39) ist vom neuen Kanal 'Home & Garden TV' als Sendergesicht verpflichtet worden. Die Unternehmerin scheint perfekt für diese Rolle, denn sie scheut sich nicht, selbst anzupacken, wenn es um Renovierung und Verschönerung geht.

Chaotin und Gefühlsmensch

Zwar hat Eva Design nie studiert, das mache aber auch gar nichts, denn ihr Bauch habe schon immer hervorragende Entscheidungen getroffen, ohne sich von Wissen der Architektur- und Designgeschichte beeinflussen zu lassen. Im Gespräch mit 'nordbuzz' erklärt Eva hierzu: "Ich bin in diesem Bereich eher Chaotin und Gefühlsmensch. Eine Freundin, die ich über das Modeln kennengelernt habe, ist später tatsächlich Designerin und Innenarchitektin geworden. Wir tauschen uns öfter aus, und es ist faszinierend, wie anders ihr Geschmack ist. Bei ihr sieht alles perfekt inszeniert aus. Bei mir hingegen kommt alles aus dem Bauch. So bin ich übrigens auch im Garten unterwegs."

Gut für Paare

Damit ist sie bisher immer gut gefahren und hat auf diese Weise schon früher Entscheidungen getroffen, die noch nicht gesellschaftsfähig waren, wie sie an einem Beispiel deutlich macht: "Ich weiß noch, wie wir die erste Studentenbude meines damaligen Freundes und heutigen Mannes 'gestaltet' haben. Wir suchten ganz verrückte Farben für die Wände aus. Eine strichen wir dunkelrot, was damals noch völlig aus der Zeit gefallen schien. Irgendwie haben wir solche Dinge immer schon zusammen gemacht - und uns in dieser Gemeinschaftsarbeit auch irgendwie gefunden." Mittlerweile ist Eva Padberg mit ihrem Freund verheiratet und hat eine Tochter.

