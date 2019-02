Allgemein | STAR NEWS

Eva Longoria: Die Babypause hätte länger sein dürfen

Schauspielerin Eva Longoria (43) hatte eine schwere Zeit, nur kurz nach der Geburt ihres Sohnes Santi gleich wieder zum Job zurückzukehren. Sie wünschte, sie hätte mehr Zeit für sich und ihren Kleinen gehabt.

Mit links gemacht

Eva Longoria wurde im Juni des vergangenen Jahres Mutter des kleinen Santiago. Die Latina hatte sich aber nur eine kurze Auszeit von ihrer Rolle als Regisseurin und Produzentin der aktuellen Fernsehserie ‘Grand Hotel’ gegönnt. Hätte sie sich doch nur mehr Zeit gelassen! Dass es nicht so einfach ist, wie gedacht, gleichzeitig ein Baby zu stillen und Schauspielern vor der Kamera Anweisungen zu geben, musste Eva dann auch selbst merken. Im Gespräch mit ‘Entertainment Tonight’ reflektiert sie: "Als ich Regie geführt habe, hatte ich Santi gerade erst bekommen. Ich habe ihn gestillt, während ich ‘Action’ geschrien habe und herum gerannt bin. Ich habe gedacht: ‘Das wird einfach, ich bin ja nicht vor der Kamera. Es gibt also keinen Druck, unfassbar schön aussehen zu müssen.’ Es war dann aber so schwierig. Ich habe mich gefragt, was ich da überhaupt mache."

Neue Familie

Allzu lange dauerte es allerdings nicht, bis Eva Longoria ihren Rhythmus gefunden hatte. Früh mit dem Baby wieder zur Arbeit zu gehen, habe einen ganz entscheidenden Vorteil, so die Schauspielerin augenzwinkernd: "Er ist auf dem Set groß geworden. Er war beim Dreh jeder Episode da. Die Besetzung ist sozusagen seine zweite Familie geworden." Eva konnte auch nicht umhin, eine Figur in der Show nach ihrem Sohn zu benennen: die Hauptfigur sogar! Die Serie wird im Sommer dieses Jahres in den USA über die Bildschirme flimmern.

© Cover Media