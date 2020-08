Allgemein | STAR NEWS

Es wird aufgeräumt: Pietro Lombardi muss ‘DSDS’ verlassen

DE German Stars - Pietro Lombardi (28) ist ein bisschen traurig. Der beliebte Sänger hatte viel Spaß dabei, in den beiden vergangenen Staffeln von 'Deutschland sucht den Superstar' Kandidaten zu beurteilen und mit seinem Mentor Dieter Bohlen (66) zu kabbeln. Doch damit ist jetzt Schluss, denn RTL tauscht die Juroren aus.

Ersetzt Michael Wendler Pietro Lombardi?

Dieter Bohlen bleibt – natürlich – als einziger Juror bestehen. Doch Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo, der bereits Mitte der letzten Staffel durch Florian Silbereisen ersetzt wurde, räumen das Feld für neue Gesichter. Um welche Gesichter kann es sich dabei handeln? Laut 'Bild' sind angeblich Maite Kelly und Michael Wendler im Gespräch, auch wenn Dieter Bohlen in der Vergangenheit versichert hatte, dass es 'DSDS' mit Michael Wendler und ihm nicht geben werde. Pietro Lombardi ist derweil traurig, dass er nicht länger hinter dem Jurypult sitzen kann. Auf Instagram lud er ein kurzes Video hoch, in dem er seinen Fans seine Gefühle über die Entscheidung mitteilt.

Ein trauriges Auge

"Ich hätte es mir gewünscht, denn für mich war das nicht nur ein Job", so Pietro. "Ich lebe 'DSDS'. Ich fühle 'DSDS' und natürlich habe ich ein kleines trauriges Auge, aber ich bin leider nicht in der nächsten Staffel von 'DSDS' in der Jury. Für mich ist das kein Abschiednehmen, sondern vielleicht ein Wiedersehen, denn vielleicht sagen sich 'DSDS' und RTL nächstes Jahr: 'Dieses Lächeln vermissen wir.' Vielen Dank an RTL. Dieter, ich werde die Zeit mit dir vermissen. Vielleicht sitze ich nächstes Jahr wieder in der Jury. Und noch ein letztes Mal von Ex-Juror an Kandidaten: Habt viel Spaß. Zeigt Gefühle, zeigt, wer ihr wirklich seid, verstellt euch niemals, denn dann könnt ihr es schaffen."