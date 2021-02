Allgemein | STAR NEWS

Er kampiert sogar vor ihrem Haus: Billie Eilish von Stalker verfolgt

DE Showbiz - Billie Eilishs (19) größter Hit heißt 'Bad Guy' und einen solchen Bösewicht hat der Star jetzt wohl auch im wirklichen Leben getroffen. Die Sängerin hat vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann beantragt, der ihr das Leben zur Hölle macht.

Unheimliche Nachrichten

Das Promiportal 'TMZ' hat offenbar Einsicht in die Gerichtspapiere erhalten und berichtet, dass der Verdächtige mit dem Namen John Hearle Billie Droh-Nachrichten geschickt haben soll. Unter anderem habe er geschrieben: "Du wirst nicht bekommen, was du dir wünschst, es sei denn, dein Wunsch ist es, für mich zu sterben. Du weißt, dass das Wasser bald steigen wird und es ist gut möglich, dass du stirbst … Du wirst sterben." Kein Wunder also, dass sich der Star nicht mehr sicher fühlt, zumal der Beschuldigte pausenlos vor seinem Haus herumlungert. Angeblich soll er sogar auf dem Gelände einer Schule gegenüber ein Zelt aufgeschlagen haben.

Billie Eilish hat Angst

Wer will Billie Eilish da verdenken, dass sie sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlt? Jedes Mal, wenn sie das Haus verlässt oder betritt, würde Hearle sie beobachten. Er wisse also genau, wo sie sich aufhalte. Zudem würde er immer das Gespräch suchen oder in ihre Richtung gestikulieren, heißt es weiter in der Klageschrift. So soll der Stalker unter anderem mit einer Geste das Halsdurchschneiden simuliert haben. Mittlerweile hat sich auch die Polizei des Themas angenommen. Sollte Billie Eilish mit ihrem Antrag erfolgreich sein, muss sich der Stalker mindestens 182 Meter von ihr und ihrer Familie entfernt halten.