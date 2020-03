Allgemein | STAR NEWS

Enthüllung im Video: Katy Perry ist schwanger

DE Showbiz - Süße Neuigkeiten von Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43). Die Sängerin ('I Kissed A Girl') und der Schauspieler ('Herr der Ringe') erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

"Es wird eine Menge passieren"

Dabei hatte sich Katy etwas ganz Besonderes ausgedacht, um ihre Fans von dem bevorstehenden Familienzuwachs in Kenntnis zu setzen. Am Ende ihres neuesten Musikvideos zum Song' Never Worn White' enthüllt der Star seinen kleinen Kugelbauch. Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Clips am Mittwoch (4. März) stellte sich Katy dann auf Instagram Live der Öffentlichkeit, verriet Einzelheiten über ihre Schwangerschaft und versprach: "Es wird eine Menge passieren im kommenden Sommer."

Katy Perry lebt von Chilisoße

"Ich werde nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes ein Kind zur Welt bringen, sondern auch im übertragenen Sinne", fuhr sie geheimnisvoll fort. "Darauf habt ihr schon lange gewartet. Nennen wir es einen Doppelschlag, zwei in einem. Ich bin so aufgeregt. Wir sind beide aufgeregt und glücklich, und ich musste noch nie ein Geheimnis derart lange für mich behalten." Wie so viele werdende Mütter hat auch Katy Perry mit Schwangerschaftsgelüsten zu kämpfen. So hat sie zum Beispiel immer eine Flasche mit Chilisoße bei sich und hat eigenen Worten zufolge "in den letzten Wochen immer wieder denselben Burrito gegessen."

Für die Sängerin ist es das erste Baby, während Orlando Bloom bereits Vater wurde, als er mit dem Model Miranda Kerr verheiratet war. Sein Sohn Flynn ist neun Jahre alt. Der Schauspieler hatte Katy Perry am Valentinstag 2019 einen Heiratsantrag gemacht, bislang haben die beiden es noch nicht geschafft, einen Hochzeitstermin festzulegen.