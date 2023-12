Allgemein | STAR NEWS

Emma Watson will mehr: ‚Harry Potter‘-Star macht Schauspielpause

DE Showbiz - Schon länger hat man Emma Watson (33) nicht mehr vor der Kamera gesehen. Zuletzt spielte die Schauspielerin in 'Little Women' mit, doch der Film erschien schon vor vier Jahren. Auf der faulen Haut gelegen hat der 'Harry Potter'-Star aber keinesfalls.

Furchteinflößende Entscheidung

Emma tauschte ihren Platz vor der Kamera gegen eine Rolle dahinter. Sie hat die Zeit gut genutzt, unter anderem Regie bei einem Spot für Prada geführt, an ihrem Schreibstil gearbeitet und ihr erstes Theaterstück geschrieben. Einfach fiel das dem Multitalent natürlich nicht. "Weil sich in meiner Karriere alles sehr schnell bewegt, fühlte sich die Entscheidung, mit eine Auszeit zu nehmen, so enorm an", erzählte die britische Darstellerin im Gespräch mit 'Vogue'. "Die Entscheidung zurückzugehen und zu schreiben und zu studieren und hinter der Kamera zu stehen war furchteinflößend für mich, weil ich es nie zuvor gemacht habe, ich stand immer davor, ich war immer eine Schauspielerin."

Emma Watson gefällt das Chaos

Besonders gefällt Emma Watson bei ihrer Umorientierung , dass sie das Gefühl hatte, ihre eigene Stimme zu finden und selbstbestimmt zu arbeiten. Dass es zunächst einmal chaotisch war, gefiel ihr. "Ich habe zugelassen, dass ich nicht wusste, was als nächstes kommt, und das würde ich für nichts eintauschen." Ein Luxus, den man sich erlauben kann, wenn man bereits mit neun Jahren einen Blockbuster gedreht hat. Insgesamt stand Emma als Hermine Granger von 2001 bis 2011 acht Mal für die 'Harry Potter'-Reihe vor der Kamera, wuchs vor den Augen der Welt auf. Anschließend spielte sie Hauptrollen in Filmen wie 'Vielleicht lieber morgen". Fans werden sich wohl noch gedulden müssen, bis sie Emma Watson wieder schauspielern sehen — aktuell hat sie keine Projekte vor der Kamera geplant.

Bild: Cover Images