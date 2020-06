Allgemein | STAR NEWS

Emma Watson: Neues Aufsichtsratsmitglied beim Luxuskonzern

DE Showbiz - Berühmt wurde sie als Zauberschülerin Hermine in den 'Harry Potter'-Filmen, doch mittlerweile ist Emma Watson (30) sehr viel mehr als "nur" Schauspielerin. Die Britin zieht in den Aufsichtsrat des französischen Luxuskonzerns Kering ein, zu dem Marken wie Gucci, Balenciaga und Yves Saint Laurent gehören. Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag auf einer Hauptversammlung zu. Am Dienstag (16.6.) verkündete Kering die Neuigkeit.

Emma Watson kümmert sich um nachhaltiges Management bei Kering

Watson, die seit 2014 UN-Sonderbotschafterin für Frauen- und Mädchenrechte ist, gilt als Pionierin im Bereich "ethischer Mode". Sie wird als Vorsitzende des Nachhaltigen Managements des französischen Konzerns fungieren. In einer Ausgabe der australischen 'Vogue' über nachhaltige Mode wirkte die Schauspielerin als Gastredakteurin mit. Sie unterstützt zudem die 'Good On You'-App, die die ethische und nachhaltige Produktion globaler Modemarken auf den Prüfstand stellt.

"Eine weltweit bekannte Aktivistin"

Kering-Chef Francois-Henri Pinault, der mit Schauspielerin Salma Hayek verheiratet ist, begrüßt Watsons Engagement bei dem Konzern und bezeichnete sie als "eine der weltweit berühmtesten Schauspielerinnen und bekanntesten Aktivistinnen."

"Die kollektive Intelligenz, die aus verschiedenen Perspektiven stammt, und der Reichtum an unterschiedlichen Erfahrungen sind entscheidend für die Zukunft unserer Organisation. Ich bin stolz darauf, solch eindrucksvolle Talente in unserer Team zu holen.

Ihre jeweiligen Kenntnisse und Kompetenzen sowie die Vielzahl ihrer Hintergründe und Perspektiven werden von unschätzbarem Wert sein", so der Kering-CEO in einem Statement.

Neben Emma Watson wurde unter anderem der ehemalige Banker Tidjane Thiam in den Aufsichtsrat berufen.