Emma Watson: Beziehungen sind unmöglich

DE Showbiz - Emma Watson (29) versucht ihr Liebesleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit zu halten. Bekannt ist lediglich, dass sie seit ihrem Beziehungsaus mit Cole Cook im vergangenen Jahr Single ist. Zuvor war sie mit 'Glee'-Star Chord Overstreet und Unternehmer William Knight zusammen.

Mehr Dialog

Beziehungen seien für sie unglaublich schwierig, da sich zumindest ihre nicht nach traditionellen Mustern ausrichten. Im Gespräch mit der 'Teen Vogue' erklärte Emma: "Ich bin davon überzeugt, dass Beziehungen, die nicht den traditionellen Modellen folgen, mehr Kommunikation und Einverständnis erfordern. Es braucht einen wirklichen Dialog und eine Einigung über die Aufteilung der verschiedenen Aufgaben und Verantwortungen, von denen du vielleicht nicht meinst, dass sie auf deinen Schultern liegen sollten, wenn du den traditionellen Stereotypen in der Beziehung folgen würdest. Der Gedanke, dass Beziehungen einfach sein sollen und dass man sich versteht, ohne miteinander über etwas reden zu müssen, dass man einfach füreinander bestimmt ist, ist Schwachsinn. Das ist unmöglich."

Emma Watson findet die Fetisch-Gemeinde inspirierend

Stattdessen orientiert sich Emma Watson lieber an den Modellen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen und in der Fetisch-Kultur gelebt werden, denn diese Menschen müssen einen anderen Ansatz finden, glaubt sie: "Ich bin ziemlich fasziniert von der Fetisch-Gemeinde, weil die Menschen da mit Kommunikation am besten sind. Die wissen alles über Einverständnis. Die verstehen das ganze Zeugs, weil sie es wirklich verstehen müssen. Wir alle könnten uns an diesen Modellen orientieren. Sie sind wirklich hilfreich."