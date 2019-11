Allgemein | STAR NEWS

Emma Thompson: Wir müssen über Selfies reden

DE Showbiz - Emma Thompson (60) plädiert für eine öffentliche Diskussion über Selfies und gesteht, dass die Selfie-Bitten von Fans, mit denen sie häufig konfrontiert ist, oft "unglaublich aufdringlich" sind. Dabei machte die Schauspielerin ('Tatsächlich … Liebe') kürzlich noch gute Miene und rettete einem Fan den Job.

Emma Thompson über den Selfie-Eklat im Restaurant

In der US-TV-Show 'Extra' erklärte sie nun genau, was sich an jenem Abend im exklusiven Brown's Restaurant in London zutrug. Tatsächlich habe der Kellner nicht sie, sondern jemanden, der "noch viel berühmter" war und mit am Tisch saß, um ein gemeinsames Selfie gebeten. Sie könne nicht verstehen, warum das ein "Kündigungsgrund" sein solle.

Man muss auch Nein sagen können

Nichtsdestotrotz ist Emma kein Fan von Selfie-Anfragen aus dem Hinterhalt und sie wirbt für ein verstärktes Nachdenken und Verständnis, dass es einfach nicht immer willkommen ist: "Vielleicht müssen wir einen Weg finden, mal darüber zu reden, dass es nicht gemein ist, Nein zu sagen, damit Menschen verstehen, warum es unangenehm und aufdringlich sein kann."