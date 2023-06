Allgemein | STAR NEWS

Emilia Schüle: Wie ihre Herkunft die Schauspielerin prägte

DE Deutsche Promis - Schauspielerin Emilia Schüle (30) kam als einjähriges Kind aus dem russischen Blagoweschtschensk nach Berlin. Ihr Vater arbeitete damals als Psychologe und ihre Mutter als Internistin, beides Berufe, die eine gute Ausbildung bedeuten.

Alles hinter sich gelassen

Für ihre Tochter war es dann klar, dass sie ihren Eltern in Nichts nachstehen wollte. Sie war so gut in der Schule, dass sie die vierte Klasse übersprang und später ein Einser-Abitur hinlegte. Im Gespräch mit 'Bild' erzählt die Berlinerin, dass dieser Ehrgeiz auch einen anderen Grund hatte. "Ich weiß, wie es sich anfühlt, das Kind von Menschen zu sein, die alles hinter sich gelassen haben", verriet der Star. "Ich verstehe besser als andere, was da für ein Druck auf den Aussiedlerkindern lastet, die Eltern glücklich zu machen." Und in ihrem Fall waren es zunächst gute Noten.

Emilia Schüle fand ihr eigenes Glück.

Emilia Schüle ging dann aber nicht den medizinischen Weg, sondern die aufregende Welt der Kameras lockte sie. Mit 'Freche Mädchen' wurde sie 2008 zu einem Teenie-Star und etablierte sich dann als eine der bekanntesten jungen Darstellerinnen. Natürlich sind ihre Eltern stolz auf sie, aber sie weiß auch: "Die Liebe zu den Eltern bedeutet nicht, dass man sich für sie aufopfern muss. Sondern dass man sich irgendwann emanzipieren muss, um sein eigenes Glück zu finden." Und das hat sie nun in der Filmwelt gefunden und freut sich über internationalen Erfolg. Gerade hat sie in der britischen Serie 'Marie Antoinette' die Titelrolle gespielt. Das war ein anstrengender Dreh, aber das hat sie nicht abgeschreckt. "Ich habe definitiv eine sowjetische Seite in mir", erklärte sie unlängst gegenüber 'Tatler'. "Diese sowjetische Effektivität und ich arbeite so hart, weil ich gesehen habe, wie hart meine Eltern gearbeitet haben. Ich seh vielleicht süß aus, aber ich bin eine Kriegerin", lachte Emilia Schüle.

Bild: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images