Allgemein | STAR NEWS

Elon Musk streitet Gerüchte um Dreier mit Amber Heard und Cara Delevingne ab

DE Showbiz - Im Verleumdungsprozess, den Hollywoodstar Johnny Depp (57) derzeit gegen seine Ex-Frau Amber Heard (34) führt, tauchte längst auch der Name Elon Musk (48) auf. Der Tesla-Milliardär und SpaceX-Gründer soll nach der Trennung Heards von dem Filmstar einen Dreier in Johnnys Penthouse in Los Angeles mit der Schauspielerin sowie dem Model Cara Delevingne (28) gehabt haben.

Elon Musk äußert sich zu den Vorwürfen

Die 'Daily Mail' behauptet nun, dass die Anwälte von Johnny Depp das Model zu den Gerüchten befragen wollen. Es existiert ein Foto, auf dem eine Frau, "die Delevingne stark ähnelt, mit dem privaten Fahrstuhl zu Depps Penthouse hochfährt." Doch in einem neuen Statement versichert Elon Musk, dass er und Cara lediglich "Freunde" seien und "nie miteinander intim" geworden sind. "Sie kann das bestätigen. Außerdem möchte ich erneut versichern, dass Amber und ich erst einem Monat, nachdem sie die Scheidung eingereicht hat, miteinander ausgegangen sind. Ich glaube nicht, dass ich in der Zeit ihrer Ehe jemals in Ambers Nähe war. In Bezug auf diese Verleumdungsklage würde ich allen Beteiligten empfehlen, das Kriegsbeil zu begraben und weiterzuziehen. Das Leben ist zu kurz für solche extreme Negativität. Keiner wird nach dem Ende des Prozesses sagen, dass er sich gewünscht hätte, der Prozess hätte länger gedauert!"

Depps Anwälte wollen Elon Musk vorlanden

In der Zwischenzeit stellt Adam Waldman, Depps Anwalt, den Anfangszeitpunkt der Romanze zwischen Elon Musk und Amber Heard in Frage. "Trotz seiner wiederholten öffentlichen Statements, in denen er das Gegenteil beteuert, gibt es Zeugen, die bestätigen, dass Elon Musk lange Abende in Johnny Depps Penthouse mit Amber Heard verbrachte - schon einen Monat nachdem Frau Heard Herrn Depp heiratete", so der Anwalt im Interview mit 'WENN'. Dieser versucht Elon Musk vorzuladen, um diesen über Heards Behauptungen zu befragen. "Zeugen bringen Herrn Musk mit Frau Heard in Verbindung zu dem Zeitpunkt, an dem sie ihren Missbrauchsschwindel gegen Herrn Depp im Mai 2016 ausführte."

Johnny Depp bestreitet bis heute die Anschuldigungen seiner Ex-Frau Amber Heard, die sich in einem Artikel für die 'Washington Post' als Opfer häuslichen Missbrauchs' bezeichnete, und reichte im vergangenen Jahr eine Verleumdungsklage gegen sie ein.