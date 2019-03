Allgemein | STAR NEWS

Eliza Dushku: Ihre Hollywood-Karriere ist noch nicht vorbei

Schauspielerin Eliza Dushku (38) kann sich eine Rückkehr vor die Kameras sehr gut vorstellen, nachdem sie mit einer Klage Erfolg hatte, mit ihrem Mann Peter nach Massachusetts gezogen war und an der Universität holistische Psychologie studiert hat. Und das, obwohl ihre Klage gegen ihren Co-Star Michael Weatherly (50) viel Aufmerksamkeit erregt hatte.

Auszeit war nötig

Mit dem Darsteller war Eliza in drei Folgen der Serie ‘Bull’ zu sehen. Doch am Set wurde es schnell unangenehm, als Michael unter anderem einen flotten Dreier vorgeschlagen habe. Eliza zeigte ihren Co-Star an und konnte sich mit dem zuständigen Sender CBS finanziell einigen, der ihr eine nicht öffentlich gemachte Summe zahlte. Nach dem Skandal hat sich Eliza mit Ehemann Peter Palandijan nach Massachusetts verzogen und an der Lesley University studiert. Im Gespräch mit dem ‘Time’-Magazin erklärt sie nun aber unumwunden, dass das nicht das Ende ihrer Schauspielkarriere bedeute:

"Ich brauche diese Entfernung, um meine Batterien wieder aufzuladen und eine Familie zu gründen. Ich will aber nicht, dass die Menschen denken, an die Öffentlichkeit zu gehen bedeutet, deine Karriere zu beenden. Ich könnte immer noch schauspielern. Ich könnte in Los Angeles sein. Ich muss momentan nur gerade hier sein." Eliza Dushku erwartet gerade ihr erstes Kind.

Teil der Heilung

Über den Ausgang des Verfahrens und die Einigung mit CBS darf sie jedoch nicht sprechen, denn Teil der Einigung war, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Nur widerwillig habe sie dem zugestimmt: "Wir sprechen in Codes. Verschwiegenheitserklärungen machen Menschen wieder zu Opfern. Damit wird den Mächtigen noch mehr Macht gegeben. Als weniger mächtige Person musst du in der abgef*ckten Realität von jemand anderem leben." Dass der Umstand ihrer Einigung mit CBS an die Öffentlichkeit gelangt ist, sei für sie aber kein Problem. Im Gegenteil: Es sei Teil des Heilungsprozesses.

