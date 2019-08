Allgemein | STAR NEWS

Eliza Dushku: Ihr erstes Baby ist da

DE Showbiz - Das erste Bild vom Baby gab‘s auf Instagram: Eliza Dushku (38) postete ein Foto, auf dem ihr Ehemann Peter Palandjian (55) den neugeborenen Philip in seinen Armen hält. Die Schauspielerin ('Buffy – Im Bann der Dämonen') und der Geschäftsmann hatten erst im vergangenen Jahr geheiratet. Für sie ist es ihr erstes Kind, für ihn bereits das fünfte, da er vier Kinder aus einer früheren Ehe hat.

Herzlich willkommen: Eliza Dushku freut sich auf Instagram

"Unser BABY! Spürst du dich Liebe, Philip?" frage sie in Anlehnung an den Song 'Can You Feel The Love?' aus 'König der Löwen' und dankte mit einem Emoji der zusammengelegten Hände für die Zuwendung und Liebe, die sie und ihr Kleiner erfuhren. Wann Philip geboren wurde und wie viel er wog, verriet die Schauspielerin nicht.

Erstmals hatte sie ihren Babybauch im Februar auf dem roten Teppich präsentiert, vor der Premiere des Dokumentarfilms 'Mapplethorpe', den sie produziert hatte. Damals sagte sie gegenüber Newsweek: "Wir sind so aufgeregt. Im August haben wir erst geheiratet. Es ist ein besonderes Jahr für uns."

Auf ein schweres Jahr folgt ein glückliches

Damit hat Eliza endlich eine neue Seite aufschlagen im Buch ihres Lebens, denn das Jahr 2018 war nicht leicht für sie gewesen. Nachdem sie erstmals öffentlich darüber sprach, wie sie als Kind am Set von 'True Lies' durch ihren Co-Star Michael Weatherly (51) sexuell missbraucht wurde, zahlte ihr der Sender CBS 9,5 Millionen Dollar (rund 8,6 Millionen Euro) Schadenersatz.

