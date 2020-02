Allgemein | STAR NEWS

Elijah Wood: Ist das Baby da?

DE Showbiz - Elijah Wood (39) soll Berichten zufolge erstmals Vater geworden sein. Das berichtete 'Us Weekly' am Mittwoch, den 19. Februar. Der Schauspieler hingegen hat die Nachricht noch nicht bestätigt, dementsprechend sind auch keine weiteren Details zur Geburt oder dem Baby bekannt. Auch das Geschlecht und der Name des Nachwuchses von Elijah Wood und seiner dänischen Partnerin Mette-Marie Kongsved bleibt bislang geheim.

Ist Elijah Wood schon länger Papa?

Die Schwangerschaft hatte der Schauspieler in der 'Late Night'-Show mit Seth Meyers bekannt gemacht. Damals berichtete Elijah, dass er und seine Freundin an Weihnachten 2018 herausgefunden haben, dass Mette-Marie ein Kind erwartet. Demzufolge müsste die Produzentin das Baby bereits im September oder Oktober des vergangenen Jahres auf die Welt gebracht haben. Darauf deutet auch ein öffentlicher Auftritt von Mette-Marie im Juli hin, bei dem ihr großer Babybauch nicht zu übersehen war.

Keine Spur mehr vom Babybauch

Bei einem Besuch des Paares auf der Filmpremiere von 'Emma' am Dienstagabend (18. Februar) war von diesem Babybauch nichts mehr zu sehen. Außerdem soll Mette-Marie ein Glas Champagner genossen haben.

Elijah Wood und Mette-Marie Kongsved arbeiteten erstmals 2017 an dem Film 'Fremd in der Welt' zusammen, als Paar wurden sie zum ersten Mal 2018 gesichtet. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten Elijah und Mette-Marie jedoch erst ein Jahr später, bei der 'Rodarte FW19' Fashion-Show im Februar 2019.