Elijah Wood: Bekommt er bald einen kleinen Hobbit?

Elijah Wood (38) hat sein Privatleben immer so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit gehalten. Das hat sich auch jetzt nicht geändert. Der Star aus ‘Herr der Ringe’ wird seit Anfang 2018 mit der dänischen Filmproduzentin Mette-Marie Kongsved in Verbindung gebracht. Seitdem wurde sie immer wieder an seiner Seite gesehen, was keinen Zweifel daran lässt, dass Elijah in ihr die Liebe gefunden hat.

Der Bauch verrät alles

Zu neuesten Spekulationen kam es nun, als Elijah und Mette-Marie am Montag [8. Juli] gemeinsam in Los Angeles gesichtet wurden. Beide waren offensichtlich dabei, Möbelstücke zu kaufen – doch die Paparazzi interessierten sich weniger für einen neuen Esstisch, sondern mehr für Mette-Maries Bauch. Das weiße T-Shirt spannte bei ihr nämlich ganz schön – nicht etwa, weil sie in den vergangenen Wochen zu viel Pasta gegessen hatte, sondern weil sie schwanger ist.

Kein Wort dringt über ihre Lippen

Damit nicht genug: Den Fotografen fiel bei dieser Gelegenheit auch ein Ring an ihrer linken Hand auf, bei dem es sich nur um einen Verlobungsring handeln kann. So scheint es, als wäre Elijah nicht nur verlobt, sondern erwarte mit seiner Partnerin auch das erste Kind. Sprecher des Paares haben sich zu dieser Meldung allerdings noch nicht geäußert. Zu einem seltenen gemeinsamen Auftritt war es im Februar dieses Jahres gekommen, als Elijah und Mette-Marie zur Rodarte Fashion Show in San Marino, Kalifornien, erschienen waren.

© Cover Media