Elena Uhlig: Sie kann auch anders

Natürlicher Look, natürliche Art: Elena Uhlig (43) hat es nicht nötig, sich jeden Tag gleich spachtelweise die Schminke aufzutragen. Gerade dafür lieben ihre Fans die Schauspielerin ('Alles für meine Tochter'). Fakes gibt es schließlich im Überfluss.

Typveränderung auf Social Media?

Umso erstaunlicher ist es, wenn sich die Mutter eines zwölfjährigen Sohnes auf Social Media plötzlich als Vamp mit knallroten Lippen gibt. Geheimnisvolle Hashtags deuten auf die Kardashians hin, außerdem sei sie eine Working Mum, so Elena Uhlig. Doch was steckt hinter dem neuen Look? Will sich der Star etwa einer kompletten Typveränderung unterziehen? Die Lösung kommt ein Posting später.

Die Glamour-Seite von Elena Uhlig

Elena Uhlig ist nämlich am Set für einen Film und will ihren Fans den neuen Look nicht vorenthalten. Gemeinsam mit Vanessa Mai (27) steht sie für den ARD-Film 'Nur mit dir zusammen' vor der Kamera. Gleichzeitig bittet die Schauspielerin um viele Herzchen-Klicks, denn die würde sie jetzt "als Influenza" gebrauchen. Das ließ natürlich nicht lange auf sich warten. "Cool gemacht, Frau Uhlig!" und "Soooo geil!" lauteten die Kommentare. Elena Uhlig ist eben vielseitig talentiert — auch als Vamp.

