Elena Uhlig: Tolle Rolle wider Willen

DE Deutsche Promis - Elena Uhlig (48) muss von ihrem Agenten manchmal zu ihrem Glück gezwungen werden. Die Schauspielerin ('Klassentreffen') sollte die Hauptrolle in 'Der Bremerhaven-Krimi - Tödliche Fracht' übernehmen, aber sie zierte sich erst, denn Krimis sind nicht so ihr Ding.

Gefahr kam von den Kränen

Nun ist sie froh, dass sie überredet wurde. "Ich wollte die Rolle zuerst gar nicht annehmen, aber Gottseidank hat mich mein Agent dann doch überzeugt", erzählte sie '100% Promi' bei rbb "Es ist ein toller Film geworden, tolle Bilder, tolle Stimmung und ein super Team." Sie spielt hier die erfahrende Zollbeamtin Katta Strüwer, die dem internationalen Drogenhandel den Garaus machen möchte. Die Dreharbeiten fanden direkt im Containerhafen statt und das hatte schon seine Tücken. "Man musste genau die geführten Wege beachten, damit kein Kran uns überfährt", berichtete die Düsseldorferin von der "wilden und lebensgefährlichen" Arbeit.

Elena Uhlig heiratete ihren Lebensmenschen

Zum Glück ging es bei ihrer Hochzeit mit ihrem Kollegen Fritz Karl weniger wild und lebensgefährlich zu. Die Bilder, die Elena Uhlig von der Party von einem Schiff auf Instagram postete, zeugten von einer richtig netten Sause. Die beiden sind ein gestandenes Paar, kennen sich seit 17 Jahren und haben vier Kinder zusammen. Es war Liebe auf den ersten Blick. "Ich wusste sofort: He is my Man! Da ist er. Das ist mein Lebensmensch. Den muss man finden, aber das passiert. Ich sag immer: Das Teilchen, das zu einem passt, findet sich und das ist herrlich!" Um ihre Liebe nun ganz offiziell zu machen hatten sich die beiden etwas Besonderes ausgedacht - es ging mit einem Schiff nach Österreich. "Wir haben ein Schiff der Amadeus-Flotte gemietet und laden unsere Gäste zu einer Flusskreuzfahrt ein. Wir fanden das ein sehr schönes Symbol für unser Leben und unsere Liebe: Alles ist im Fluss", erzählte Elena Uhlig unlängst gegenüber 'Bunte'.

