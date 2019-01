Allgemein | STAR NEWS

Elena Uhlig: Gelassen in der Großfamilie

Elena Uhlig (43) hält nichts von generalstabsmäßiger Planung.

Die Schauspielerin ('Alles für meine Tochter') lebt in einer riesigen Patchworkfamilie. Während die meisten Haushalte aus Mama, Papa und zwei Kindern bestehen, meistert Elena Uhlig ein Großunternehmen mit vier eigenen Kindern und drei aus der ersten Ehe ihres Lebensgefährten Fritz Karl (50). Hat sie also mit der Familienplanung abgeschlossen? Im 'Bunte.de'-Interview gibt sich die Schauspielerin zunächst zweideutig: "Ich habe das Glück, schwanger zu werden, und dass du das nicht so minutiös planen musst, ist ein Glück. Kinder sind immer willkommen, finde ich." Doch dann beeilt sie sich, hinzuzufügen: "Jetzt nicht mehr. Jetzt finde ich sind es genug." Man bleibt also zu neunt. Doch wie bekommt die Working Mum das Mutterdasein und ihren Beruf unter einen Hut? "Weiß ich auch nicht, ob ich das hinkriege. Weiß ja keiner, ob man Kinder hinkriegt. Weiß man ja nie." Im Praktischen klappt es zuhause jedoch schon mal ganz gut: "Heute hab ich Lasagne gemacht, das hab ich hingekriegt. Manchmal muss man genau wie beim Aufhören zu rauchen denken, heute rauche ich nicht. Und was morgen ist, werden wir sehen." Alles andere wäre einfach zu stressig für den Star, der es vorzieht, nicht allzu genau für die Zukunft vorzuplanen, weder für sich noch für seine zahlreichen Sprösslinge: "Vielleicht machen einige auch kein Abitur." Elena Uhlig lässt sich offenbar einfach nicht aus der Ruhe bringen.

© Cover Media

Weitere Artikel