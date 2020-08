Allgemein | STAR NEWS

Einfach schön: Sarah Connor singt mit ihrer Tochter Summer

DE German Stars - Sarah Connor (40) ist stolz auf ihre Kinder, und langsam sind sie auch groß genug, um nicht mehr versteckt zu werden. Während Sarah ihren Nachwuchs früher konsequent aus der Öffentlichkeit fernhielt, postet sie jetzt auch mal Bilder und Videos mit ihren Kids, die schließlich selbst in den sozialen Medien aktiv sind. Besonders rührend: ihr Duett mit Tochter Summer.

Summy & Mummy singen Song von Kelly Clarkson

Auf Instagram zeigt Sarah sich mit Antonia Soraya Terenzi, ihrer 14-jährigen Tochter von Ex Marc Terenzi. In ihrer Küche haben die zwei mal eben ein emotionales Duett aufgenommen. Mutter und Tochter singen zusammen den Song 'Beautiful Disaster' von Kelly Clarkson und es klingt, als ob sich das Gesangstalent durchaus vererbt hat. Dazu schreibt Sarah in ihrem mit vielen Herzchen verzierten Posting: "Summy&Mummy … weil singen gegen alles hilft. Danke my beautiful talented @summerterenzi, dass du mich daran erinnert hast."

Summer dankt Sarah Connor für das Duett

Neben vielen begeisterten Kommentaren und Likes erscheint auch ein Kommentar von Summer selbst: "@sarahconnor hat so Spaß gemacht mit dir zu singen. Freue mich schon auf unser nächstes Duett. Liebe dich." Und sicher freuen sich auch Sarah Connors Fans schon auf eine Fortsetzung dieser Kollaboration. Vielleicht tritt Summer auch eines Tages in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Mutter?

Auch einige prominente Follower äußerten sich begeistert, zum Beispiel 'Let’s Dance'-Jurorin Motsi Mabuse: "Das Beste an dem Video ist zu sehen, wie du ihr zuhörst. Mutterliebe! Ich musste weinen!! Ich liebe es – perfektes Duo."