Eine ganz Große ist gegangen: Oprah Winfrey würdigt Toni Morrison

DE Showbiz - Toni Morrison (†88) schrieb Geschichten und Geschichte: Die Autorin, die am Montag in einem New Yorker Krankenhaus an den Folgen einer Lungenentzündung starb, hielt der US-amerikanischen Gesellschaft einen Spiegel vor und war nicht nur der afroamerikanischen Bevölkerung ein strahlendes Vorbild. Oprah Winfrey (65) war mit der Pulitzer- und Nobelpreisträgerin befreundet und postete einen Tribut auf Instagram.

Toni Morrison nutzte die Macht ihrer Worte

"Am Anfang war das Wort. Toni Morrison nahm das Wort und verwandelte es in ein Lied… über Solomon, über Sula, Beloved, Mercy, Paradise Love und all die anderen", schrieb Oprah. "Sie war unser Gewissen. Unsere Seherin. Unsere Wahrheitsverkünderin. Sie war eine Zauberin der Sprache, die um die Macht der Worte wusste. Sie nutzte sie, um uns zu ärgern, aufzurütteln und aufzuklären, und um uns zu helfen, mit unseren tiefsten Wunden umzugehen und zu versuchen, sie zu verstehen."

Freundinnen seit vielen Jahren

Die Talkshow-Legende und die Autorin verband eine jahrzehntelange Freundschaft. Einst verhalf Oprah ihr durch ihre Leseempfehlung für das Buch 'Solomons Lied' mit zum Durchbruch. Unter ein Bild, das die Freundinnen zeigt, schrieb sie: "Es ist immer wieder berauschend und lebensbereichernd, wenn ich ihre Werk lese und empfehle. Dieses Bild zeigt ihren ersten Auftritt in der Oprah Show. Sie war eine absolute Kaiserin unter den Schriftstellern. Lang mögen ihre WORTE gehört werden!"

