Nach Sturz von Bühne: Oprah Winfrey freut sich auf Internet-Memes

DE Showbiz - Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Schon gar nicht im Zeitalter des Internets und viraler Witze, auch Memes genannt. Das weiß auch Oprah Winfrey (66). Doch die Talkshow-Legende hat keine Probleme damit, dass Leute sie hochnehmen.

Talk über Balance im Leben

Ausreichend Vorlage für eine ganze Reihe Memes gab die US-amerikanische TV-Institution am Wochenende (29. Februar) auf jeden Fall. Sie befindet sich nämlich zurzeit mit der Show 'Your Life in Focus' auf Tour, die den Besuchern Tipps zu einer besseren Balance im Leben in Aussicht stellt. Zu dumm nur, dass bei der ganzen Wellness die körperliche Balance der Moderatorin beim Event in Los Angeles auf der Strecke blieb: Vor den Augen aller Zuschauer verlor Oprah den Halt und fiel von der Bühne. Doch der Star stellte umgehend unter Beweis, dass er hart im Nehmen ist. "Die falschen Schuhe!" rief Oprah den Anwesenden zu, während sie sich wieder aufrappelte.

Oprah Winfrey weiß, was kommt

Backstage gab die Talkerin später zu, dass ihr erster Gedanke nicht etwa der Schmerz gewesen sei, sondern wie sie würdevoll wieder auf die Bühne kommen sollte. Wie genau sie ins Straucheln geraten war, konnte Oprah, die unter anderem Jennifer Lopez in ihrer Show begrüßte, anschließend selbst nicht mehr genau sagen. Sie nahm den Zwischenfall aber mit Humor und wusste auch schon genau, was ihr in den nächsten Tagen blüht: "Es war ein toller Tag, trotz des Sturzes, aus dem jetzt mit Sicherheit ein Meme wird." Anschließend postete sie ein Foto auf Social Media, auf dem sie ihr in Eis gepacktes Knie präsentierte. "Es tut nur ein ganz klein wenig weh", versicherte Oprah Winfrey ihren Followern, die ihr daraufhin zahlreich gute Besserung wünschten.