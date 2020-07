Allgemein | STAR NEWS

Einbruch bei Helene Fischer? Eindringlinge auf Baugrundstück

DE German Stars - Wurde Helene Fischer (35) Opfer eines Einbruchversuchs? 'Bild' berichtet, dass am frühen Mittwochmorgen (15. Juli) vermummte Männer versuchten, auf ein Anwesen der Sängerin ('Atemlos durch die Nacht') einzudringen.

Eindringlinge waren schon wieder verschwunden

Das fragliche Grundstück liegt am malerischen Ammersee in Oberbayern. Dort sollen um sieben Uhr morgens laut Anwohner zwei Männer über einen Zaun geklettert sein. Die Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Doch als diese an dem unbewohnten Grundstück ankommt, sind die Eindringlinge bereits wieder verschwunden. 'Bild' fragte bei der Polizei nach, was es mit dem Einsatz auf sich habe. Die Beamten bestätigten, dass sie gerufen wurden.

Helene Fischer war nicht zuhause

"Gegen 7.30 Uhr wurden wir über eine verdächtige Wahrnehmung in Herrsching informiert. Dort sollen mehrere Personen über einen Zaun geklettert sein. Mehrere Streifen sind zur Örtlichkeit gefahren. Vor Ort konnte aber niemand mehr angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde auch nichts entwendet." Ermittlungen werde es daher nur geben, wenn die Sängerin Anzeige erstelle. Helene Fischer war zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort. Sie soll das Anwesen 2017 erworben haben.