Allgemein | STAR NEWS

Ein Posting, zwei Millionen Follower: Prinz Harry und Herzogin Meghan eroben Instagram

Seit nicht einmal 24 Stunden ist der neue Instagram-Account von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) auf Followerfang und schon ist die Zwei-Millionen-Grenze geknackt. Dabei gibt es zurzeit auf 'Sussexroyal' noch gar nicht so viel zu sehen.

Prinz Harry und Meghan: Ein aufregender Monat steht bevor

Bislang hatte das Paar, das im vergangenen Mai geheiratet hatte, sich einen Account mit Harrys Bruder Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) geteilt. Das war sinnvoll, schließlich lebten die vier Royals alle unter einem Dach, dem Kensington Palace. Doch die Ankunft von Harry und Meghans erstem Baby, das Ende April/Anfang Mai erwartet wird, bringt so einige Veränderungen mit sich. Die angehenden Eltern haben ihren Haushalt von William und Kates getrennt, haben jetzt ein eigenes Team im Buckingham Palace und werden in Kürze ihre eigene Residenz im Frogmore House in Windsor Castle beziehen.

"Willkommen bei Sussexroyal"

Klar, dass es da auch eines eigenen Instagram-Accounts bedarf, und die blitzartig anwachsende Followerschar gibt den Royals recht. Mit einem Posting haben sie bereits 2,2 Millionen Follower eingeheimst. "Wir freuen uns darauf, wichtige Nachrichten mit euch zu teilen, die Arbeit, die uns antreibt und die Projekte, die wir unterstützen. Dies ist eine Gelegenheit, auf Probleme aufmerksam zu machen. Vielen Dank für eure Unterstützung, willkommen bei Sussexroyal."

Das einzige Posting enthält eine Art Deckblatt mit dem Monogramm des Paares sowie einige Aufnahmen, die ihre Arbeit für Hilfsorganisationen hervorheben.

© Cover Media

Artikel zum Thema Geheimbesuch: Was machte Prinz Harry in Berlin?