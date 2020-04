Allgemein | STAR NEWS

Ein Herz für Hunde: Billie Eilish adoptiert ihren Pflegehund

DE Showbiz - Als namenloser Pflegehund kam der Kleine zu Billie Eilish (18, 'Bad Guy'), denn als Tierfreundin wollte die Sängerin Vierbeinern helfen, die wegen des Corona-Lockdowns in Not geraten waren. Doch aus dem vorübergehenden Arrangement wurde ziemlich schnell eine Dauereinrichtung.

Billie Eilish ist verliebt

"Ich habe bei der Pflege versagt, hihi", schrieb sie am Dienstag (14. April) in Instagram unter ein Foto, das den niedlichen grauen Welpen zeigt. "Und was dieses kleine namenlose Äffchen betrifft…. Du bist meeeeiiiiins."

Der Familienzuwachs hat sich bereits mit den anderen vierbeinigen Familienmitgliedern angefreundet: Katze Misha und Hund Pepper, ebenfalls aus einem Tierheim, gehören bereits zum Eilish-Haushalt. Und wer den süßen Welpen sieht, den Billie eigentlich nur vorübergehend aufnehmen wollte, kann gut verstehen, dass sie das süße Fellbündel nicht wieder hergeben mag.

In guter Gesellschaft

Billie Eilish ist nicht allein mit diesem liebenswerten “Versagen”. Auch Selena Gomez (27, 'Lose You to Love Me') konnte nicht widerstehen und hat ihren Pflegehund adoptiert. Und auch ihr Hund Winnie freut sich, dass Daisy bleiben darf.

"Winnie und Daisy verstehen sich bestens", sagte Selena Gomez in einem Video, das die beiden Hunde beim Spielen zeigt. "Ich habe einige Freunde, die gerade Pflegehunde haben, um Tieren (während der Corona-Pandemie) ein sicheres Zuhause zu geben… aber ich muss sie einfach behalten." Eine tolle Lösung für alle Beteiligten!