Ein einziger Wunsch: Camila Cabello bittet um Hilfe für Flüchtlinge

DE Showbiz - Von ihren Fans wünscht sich Camila Cabello (23) zu ihrem Geburtstag am Dienstag (3. März) nur eins: Sie mögen sich bitte über die Notlage der syrischen Flüchtlinge informieren und ihnen helfen. Unter dem Selfie, das sie als Dankeschön für die vielen Glückwünsche postete, schrieb der Popstar: "Ich hab Geburtstag!!! Leute, ich danke euch für all die Liebe zum Geburtstag, ich liebe euch total, Leute, und danke euch so sehr." Dann folgte ein leideschaftlicher Appell.

Camila Cabello leidet mit den Flüchtlingen

"An meinem Geburtstag möchte ich eure Aufmerksamkeit auf eine der schlimmsten humanitären Krisen lenken, die sich gerade auf der Welt abspielen – in Syrien. 950.000 Menschen mussten nach den Angriffen auf Idlib aus ihren Häusern fliehen – einige nur mit den Kleidern, die sie am Leib trugen. Die meisten sind noch Kinder. Jetzt leben sie in Flüchtlingslagern bei Minusgraden. Familien sollten nicht vor der Wahl stehen, entweder im Bombenhagel oder in der Eiseskälte zu sterben”, appellierte die gebürtige Kubanerin an ihre Fans.

Weiter schrieb sie: "Save the Children hilft Flüchtlingsfamilien mit Nahrungsmitteln, Decken und Wärme. Sie sorgen für die Sicherheit der Kinder (und) Familien, aber dafür brauchen sie unsere Hilfe. Es wäre das Allerschönste für mich, wenn ihr zu meinem Geburtstag Save the Children unterstützen würdet."

Spendenaufruf statt Wunschzettel

Camila postete einen Link zur Website von Save the Children und bat ihre Fans, fleißig zu spenden – als Geschenk für sie.

Kurz zuvor gab’s aber auch ein Geschenk von ihr: Camila postete zur Feier des Tages ihr allererstes "Nacktfoto". Nein, kein aktuelles, sondern einen süßen Schnappschuss, der sie als Baby zeigt.