Ehemaliger Gitarrist Wes Borland: “Marilyn Manson ist ein böser Mann”

DE Showbiz - Wes Borland (45) glaubt, dass Marilyn Manson (52) ein schlechter Mensch ist. Wes äußerte sich im Zuge einer Welle von Missbrauchsvorwürfen gegen Marilyn, mit dem er für kurze Zeit 2008 in einer Band spielte. Anschließend machte sich Wes als Teil der populären Gruppe Limp Bizkit einen Namen.

Wes Borland glaubt den Frauen

Auch wenn er die Bühne nur für wenige Monate mit Marilyn teilte, habe diese Zeit gereicht, sich einen Eindruck von dem Rockmusiker zu verschaffen. Jetzt bezeichnet Wes Marilyn Manson als "bösen Mann, der sich mit seinen Dämonen auseinandersetzen muss." Daher sei die Beschuldigung von Marilyns ehemaliger Freundin Evan Rachel Wood, er habe sie mehrfach missbraucht, nicht überraschend gekommen. Nachdem Evan den Namen ihres Peinigers öffentlich gemacht hatte, meldeten sich noch weitere Frauen mit ähnlichen Vorwürfen zu Wort. Auf dem Twitch-Kanal Space Zebra erklärte Wes Borland: "Er ist kein guter Typ, und alles, was die Leute über ihn sagen, stimmt verdammt noch mal. Sie sagen die Wahrheit."

"Marilyn Manson ist gestrichen"

Zwar sei Marilyn Manson ein begnadeter Musiker, doch "er ist auch abgedreht, und er muss unter Kontrolle gehalten werden. Er muss clean werden und sich mit seinen Dämonen auseinandersetzen." Wes sei auch einmal bei Marilyn zuhause gewesen – zu der Zeit, als er mit Evan Rachel Wood zusammen war: "Es war nicht cool. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Wenn jemand diese Frauen jetzt fertig macht und denkt, sie schwätzen nur dumm daher, dann f*ck dich. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Sorry, dass ich über solche düsteren Sachen spreche, aber der Typ ist gestrichen. Tschüss. Pass auf, dass dir die Tür beim Rausgehen nicht in den Rücken schlägt." Marilyn Manson hat bereits seinen Plattenvertrag verloren sowie mehrere Auftritte in Filmen und Fernsehsendungen.