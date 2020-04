Allgemein | STAR NEWS

Duffy über ihr Martyrium: Ein Monat Gefangenschaft

DE Showbiz - Als sich Duffy (35) Ende Februar 2020 zu Wort meldete, hatten wir rund zehn Jahre lang nichts von der Sängerin ('Mercy') gehört. Sie schien nach einer Reihe von Hits wie vom Erdboden verschwunden.

Am Geburtstag entführt

Der Grund, warum sich die Britin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, schockierte die Welt: Sie sei entführt und vergewaltigt worden. Weitere Details wollte Duffy preisgeben, wenn sie den Mut dazu gefunden hat. Jetzt hat die Sängerin auf ihrer Website erstmals weitere Einzelheiten offenbart, und die Geschichte, die zu ihrem Verschwinden führte, ist nichts für schwache Nerven. Der Star hat ein unbeschreibliches Martyrium hinter sich. Sie sei an ihrem Geburtstag in einem Restaurant unter Drogen gesetzt und anschließend außer Landes geflogen worden.

Duffy in Todesangst

"Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, in ein Flugzeug gestiegen zu sein und bin in einem fahrenden Auto wieder aufgewacht. Ich wurde in ein Hotelzimmer gesteckt, der Täter kam zurück und hat mich vergewaltigt. Ich erinnere mich an den Schmerz und wie ich versucht habe, bei Bewusstsein zu bleiben." Sie hatte zu viel Angst, um davonzulaufen, so Duffy weiter. Schließlich seien sie und ihr Peiniger zurück nach Großbritannien geflogen, doch damit sei der Horrortrip noch lange nicht beendet gewesen.

"Der Täter setzte mich vier Wochen lang in meinem eigenen Zuhause unter Drogen". so Duffy. Dabei habe er stets versteckte Andeutungen gemacht, die Sängerin töten zu wollen. Nachdem sie entkommen war, war Duffy so traumatisiert, dass sie zunächst keine Hilfe suchte. "Ich habe mich nicht sicher genug gefühlt, um zur Polizei zu gehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich tot sein würde, wenn irgendetwas schiefgeht, er hätte mich umgebracht." Was mit dem Täter geschehen ist, hat der Star noch nicht ausgeführt. Man kann nur die Daumen drücken, dass Duffy weiterhin die Kraft findet, das Erlebte zu verarbeiten.