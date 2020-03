Allgemein | STAR NEWS

Duffy: Erster Song nach Schock-Enthüllung

DE Showbiz - Im Februar schockte Duffy (35) die Welt. Nachdem sich viele bereit gefragt hatten, was aus der Sängerin ('Mercy') geworden war, die vor gut zehn Jahren gleich mehrere Hits in den Charts platzieren konnte, meldete sich die Britin nach langer Abwesenheit zurück. Was sie zu erzählen hatte, schockierte nicht nur ihre Fans.

Sendepause nach Horror-Erlebnis

"Ich wurde vergewaltigt, unter Drogen gesetzt und mehrere Tage gefangen gehalten. Ich habe natürlich überlebt. Der Heilungsprozess brauchte seine Zeit, das lässt sich einfach nicht leicht umschreiben. In den letzten zehn Jahren habe ich tausende von Tagen damit verbracht, mir den Sonnenschein im Herzen zurückzuwünschen. Jetzt scheint die Sonne endlich wieder." Duffy kündigte an, zu gegebener Zeit detaillierte über ihr Martyrium sprechen zu wollen.

Duffy will die Menschen aufheitern

Das sei allerdings schwieriger, als sie zunächst gedacht hatte, gestand Duffy jetzt in einem Brief, den sie an die BBC-Radiomoderatorin Jo Whiley schickte. Allerdings hatte der Star eine Überraschung beigelegt — einen neuen Song. "Ich wollte dir das hier schicken", schrieb Duffy und fügte hinzu: "Du kannst (diesen Song) im Radio spielen, wenn du möchtest. Vielleicht hast du schon gelesen, was ich vor einigen Wochen geschrieben habe. Ich fühle mich freier."

Ihre Plattenfirma wisse nichts von ihrer Aktion, aber Duffy ist überzeugt, dass sie Verständnis haben wird. "Ich habe nicht die Absicht, (den Song) offiziell herauszubringen, aber ich dachte, es ist nett für diejenigen, die zuhause sitzen, in Isolation." Duffys neuer Song heißt 'Something Beautiful' und ist unter anderem auf YouTube zu hören.