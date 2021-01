Allgemein | STAR NEWS

‘Drei Engel für Charlie’-Star: Tanya Roberts ist tot

DE Showbiz - Tanya Roberts, die als Julie Rogers mit der Original-Kultserie 'Drei Engel für Charlie' berühmt wurde, ist im Alter von nur 65 Jahren gestorben. Die Schauspielerin war bereits am Heiligabend ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo sie am Sonntag (3. Januar) starb.

"Vorbildliche" Gesundheit

Ein Sprecher des Stars erklärte gegenüber 'TMZ', dass Tanya zuhause zusammengebrochen war, nachdem sie von einem Spaziergang mit ihrem Hund zurückgekommen war. Sie sei nicht wieder aufgewacht. Nichts hatte zuvor darauf hingedeutet, dass es ihr schlecht ging, im Gegenteil. Ihr Gesundheitszustand sei "vorbildlich" gewesen, hieß es. Der Tod der Schauspielerin stehe nicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus, auch wenn sie noch mehrere Tage im Krankenhaus beatmet wurde.

Tanya Roberts war ein Bond-Girl

Neben ihrer Rolle in 'Drei Engel für Charlie' war Tanya einem internationalen Publikum vor allem durch ihre Rolle als Bond-Girl an der Seite von Roger Moore in 'Im Angesicht des Todes' aus dem Jahr 1985 bekannt. Darüber hinaus spielte sie in 'Die wilden Siebziger' und war ein erfolgreiches Model, ließ sich unter anderem für den 'Playboy' ablichten und erschien in vielen TV-Werbespots. Als Schauspielerin war Tanya Roberts zuletzt 2005 in der Sitcom 'Barbershop' aufgetreten.

