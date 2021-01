Allgemein | STAR NEWS

Bizarre Entwicklung: Bond-Girl Tanya Roberts ist am Leben

DE Showbiz - Gerüchte um das vermeintliche Ableben von Promis sind keine Seltenheit. Dass allerdings ein offizieller Sprecher einen Star für tot erklärt, der in Wirklichkeit noch am Leben ist, kommt eher selten vor. Doch genau das ist im Fall von Tanya Roberts (65) geschehen.

Alles nur ein Missverständnis?

Am Sonntag (3. Januar) hatte Mike Pingel, der für die PR der Schauspielerin ('Drei Engel für Charlie') verantwortlich ist, gegenüber dem Promi-Portal 'TMZ' verlauten lassen, dass seine Mandantin gestorben war. Sie sei am Heiligabend nach einem Spaziergang mit ihren Hunden zuhause zusammengebrochen und hatte ihre letzten Tage an ein Beatmungsgerät angeschlossen im Krankenhaus verbracht. Ihr Tod stünde allerdings nicht im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie. Das sind eine Menge Details, wenn man bedenkt, dass Pingel jetzt zurückrudert: Tanya Roberts, die 1985 in 'Im Angesicht des Todes' zum Bond-Girl wurde, ist noch am Leben.

Was geschah in Tanya Roberts' Krankenzimmer?

'TMZ' hat sich in der Zwischenzeit mit Tanyas Partner Lance O’Brien unterhalten. Dieser berichtete, dass das Krankenhaus ihn benachrichtigt hatte, dass es es Tanya sehr schlecht gehe und es zu Ende ginge. Er eilte an ihr Bett, wo sie offenbar aufwachte, nach seiner Hand griff und dann ihre Augen schloss. Lance habe daraufhin das Krankenzimmer verlassen, ohne mit medizinischen Personal gesprochen zu haben.

Er benachrichtige Pingel und erzählte ihm, dass Tanya "davongegangen" war. Als der PR-Mann ihn abholte, erklärte Lance: "Sie ist in meinen Armen gestorben." Warum er nicht dachte, dass sie einfach nur schliefe, ist zurzeit noch unklar. 'TMZ' berichtet, dass er telefonisch nicht erreichbar sei. Auf dem Wege der Besserung ist die Schauspielerin derweil allerdings nicht. Laut 'Associated Press' soll es Tanya Roberts "sehr schlecht" gehen.

