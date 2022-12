Allgemein | STAR NEWS

Dolly Parton räumt die Gerüchteküche auf: Ihre Brüste haben ihren Rücken nicht kaputtgemacht

DE Showbiz - Manch einer fand die Vorstellung womöglich sogar reizvoll, aber dass Dolly Parton (76) an ihren Brüsten so schwer zu tragen hatte, dass ihr Rücken deshalb kaputtging, aber das ist eine glatte Lüge, stellte die Country-Sängerin im Gespräch mit 'ET Canada' fest. Und es gab noch andere "wilde Gerüchte", die sie bei dieser Gelegenheit aus der Welt schaffte oder auch bestätigte.

Dolly Parton redet über ihre Brüste

Doch das ewige Busengerede ist wohl das größte Thema. Der 'National Enquirer' hatte behauptet, ihre großen Brüste hätten sie zum Krüppel gemacht. "Himmel, ich habe schon alles gehört. Einmal sagte der 'Enquirer', dass meine Brüste so schwer wären, dass sie mir den Rücken gebrochen hätten und dass ich nicht selbst aufstehen könne, und dass ich für den Rest meines Lebens ein Krüppel sein würde", fasste Dolly zusammen. "Und ich dachte, naja, sie sind groß und sie sind schwer, aber ich kann mich noch bewegen… Ich bin in Ordnung."

Allzeit bereit zur Flucht

Im weiteren Verlauf des Gespräches bestätigte Dolly, dass sie "einige" Tattoos" hat und stets mit kompletten Make-up schläft, wenn sie auf Tournee ist. "Ich trage immer Make-up und habe mein eigenes Haar immer frisiert, und meine Perücke hängt auf einer Tischlampe, weil man nie weiß, ob man ein Gebäude plötzlich verlassen muss", verriet die patente Dolly Parton, die sich weder von wilden Gerüchten noch von anderen Missgeschicken verrückt machen lässt.

Bild: Abby Grant/Cover Images