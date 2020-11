Allgemein | STAR NEWS

Dolly Parton: “Ich bin so jung wie mein Schönheits-Doc mich aussehen lässt”

DE Showbiz - Dolly Parton (74) stand stets zu ihren Schönheits-Operationen. Es gibt kaum einen Teil ihres Körpers, den die Country-Musikerin nicht hat bearbeiten lassen. Facelifts stehen regelmäßig in ihrem Kalender und sind jeweils die Highlights ihres Tages.

Das Innere ist entscheidend

Während nicht jeder Star so offen über seine chirurgischen Eingriffe plaudert, hat Dolly kein Problem damit zuzugeben, nicht altern zu wollen. Im Gespräch mit Oprah Winfrey in deren Show 'The Oprah Conversation' erklärt die Sängerin daher ganz offen: "Ich werde wie eine Cartoonfigur aussehen. Ich werde mir Make-up auftragen. Ich bin so jung wie mein Schönheits-Doc mich aussehen lässt, mit dem Make-up, der Belichtung und all dem. Das Wichtigste ist aber, was aus deinem Inneren kommt – das ist entscheidend."

Dolly Parton sind Zahlen egal

Dolly wird im Januar 75 Jahre alt. Doch Zahlen sind für sie eben nur das – Zahlen. Sie sind ohne Bedeutung für die Legende: "Ich denke über mein Leben nicht in Zahlen nach. Erst einmal werde ich nie alt sein, weil ich gar keine Zeit habe, alt zu sein. Ich kann nicht lange genug pausieren, um alt zu werden. Es ist eine Einstellung, und du musst aus deinem Inneren strahlen. Manchmal kann dich das jung fühlen lassen und dazu führen, dass andere Menschen dich als jung empfinden." Es geht also nicht nur um den Gang zum Schönheits-Chirurgen - auch für Dolly Parton nicht.