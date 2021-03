Allgemein | STAR NEWS

Dolly Parton: Die Country-Queen erhält selbst finanzierten Impfstoff

DE Showbiz - Am Dienstag (2. März) teilte Dolly Parton (75) ein Video auf Instagram, das zeigt, wie die Country-Ikone ('Jolene') im Vanderbilt University Medical Center in Nashville, Tennessee, gegen Covid-19 geimpft wird. Nicht viele Empfänger von Impfstoffen können stolz behaupten, dass sie dabei geholfen haben, das Vakzin mitzuentwickeln. Doch genau das hat die Sängerin getan.

Dolly Parton gibt ein Ständchen

Nun hat sich Dolly zwar nicht mit weißem Overall ins Labor gestellt, doch sie griff mit einer großzügigen Spende von einer Million Dollar (rund 827.000 Euro) den Forschern unter die Arme, die 2020 an der Entwicklung des lebensrettenden Stoffes arbeiteten. So entstand der Moderna-Impfstoff, den der Star am Dienstag erhielt. Klar, dass Dolly nicht umhin kam, ein paar Zeilen ihres berühmtesten Hits anzustimmen — nur änderte sie den Text von 'Jolene' leicht und sang: "Vaccine, vaccine, vaccine, I'm begging of you please don't hesitate (Impfstoff, Impfstoff, Impfstoff, ich bitte euch, zögert nicht)." Sie habe "eine Dosis ihrer eigenen Medizin" erhalten.

Keine bevorzugte Behandlung

Im letzten Monat gab sich Dolly Parton bescheiden, was die Reihenfolge der Impfungen angeht. Obwohl sie selbst im Januar 75 geworden war, wolle sie sich nicht vordrängeln. "Ich will nicht, dass es aussieht, als würde ich bevorzugt, nur weil ich Geld gespendet habe. Da bin ich ganz eigen. Ich werde meine Impfung schon bekommen, aber ich werde warten." Als Impfgegner das als Zeichen werteten, dass sie selbst nicht viel Vertrauen in den Stoff habe, stellte Dolly klar: "Ich will es machen und werde es machen. Wenn es soweit ist, wird es bestimmt gefilmt und ich werde die Wahrheit sagen, ob ich Nebenwirkungen habe und so." Das werde andere hoffentlich ermutigen, sich auch impfen zu lassen, hofft Dolly Parton.