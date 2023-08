Allgemein | STAR NEWS

Djamila Rowe: „Tinder ist ganz schrecklich, ich bin gleich wieder raus“

DE Deutsche Promis - Im Januar wurde Djamila Rowe (56) zur Dschungelkönigin gekrönt. Ein Triumph für die TV-Persönlichkeit, die bis dahin vor allem mit "Luder"-Etikett versehen Schlagzeilen gemacht hatte. Deutschland nahm die Visagistin sympathisch, oft selbstironisch wahr und wählte sie zur Siegerin von 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!'

Wahres Leben statt Dating-Apps

Doch hat der Sieg in der härtesten Reality-Show etwas für ihr Liebesleben getan? Nein, gibt der Star jetzt im Gespräch mit 'Bild' zu: "Ehrlich gesagt, sprechen mich keine Männer an." Djamila habe sich auf Anraten einer Freundin daraufhin bei Tinder angemeldet, ohne ein Foto. Doch das war nichts für sie. "Tinder ist ganz schrecklich, ich bin gleich wieder raus. Frauen haben mir auf Instagram geschrieben, pass bloß auf, Tinder ist eigentlich nur schneller Sex. Also so Sex-Dating." Das sei nicht, was sie suche. Auch eine weitere App löschte sie ganz schnell wieder. "Wollen wir mal ehrlich sein, diese ganzen Dating-Apps, das bringt alles nichts. Man muss im normalen Leben schauen, und ich muss sagen, im normalen Leben ist es für mich sehr, sehr schwierig, einen Mann zu finden."

Djamila Rowe liegen ihre Fans am Herzen

Und was ist für Djamila Rowe der schlimmste Anmachspruch? "Wenn mich ein Mann anspricht und sagt: 'Ich habe dich im Dschungel gesehen, ich fand dich ganz toll', dann ist er schon raus." Angesprochen wird sie jedoch, und das auch von allen möglichen Leuten, "auch von Kindern bei Ikea."

Ihre Fans liegen Djamila natürlich am Herzen — auch auf Instagram, wo sie immerhin 136.000 Follower bespaßt. Da gibt es allerdings aktuell Beschwerden, denn neben der TV-Persönlichkeit selbst sind vor allem Postings mit deren Mops Mimi ein Renner. Und davon gab es in letzter Zeit wohl zu wenig, finden die Fans. Djamila Rowe gelobte jetzt Besserung: "Danke für die Infos, ich werde das natürlich ändern und wieder mehr Mimi-Content produzieren."

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images