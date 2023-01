Allgemein | STAR NEWS

Djamila Rowe schmiedet Pläne: Traumreise mit ihren Kids

DE Deutsche Promis - Djamila Rowe eroberte nicht nur die Herzen der Nation mit ihrer erfrischenden Art, sondern sicherte sich in einem dramatischen Finale bei 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' auch die Dschungelkrone. Jetzt kann sich die Visagistin mit ihrem Preisgeld von 100.000 Euro endlich Wünsche erfüllen, die bislang nicht drin waren.

"Ich stehe für die alleinerziehenden Mütter"

Dabei denkt die 50-Jährige aber in erster Linie nicht an sich selbst, wie sie 'Bild' im Interview verriet. Vielmehr will sie gemeinsam mit ihrem erwachsenen Sohn Jeremy und ihrer 13-jährigen Tochter Jada nach New York reisen: "Ich konnte mir nie einen richtigen Urlaub mit beiden Kindern leisten! Deshalb habe ich mich hier durchgebissen. Damit ich mit meinen Kindern endlich was machen kann." Der Gedanke an ihre Kids ließ Djamila auch die Ekelprüfungen durchstehen. Letztlich lohnte sich ihr Einsatz, und die neue Dschungelkönigin sieht sich als Symbolgestalt: "Ich stehe für die alleinerziehenden Mütter, die täglich kämpfen müssen." Einen neuen Drucker wolle sie sich übrigens auch kaufen.

Djamila Rowe musste in wenigen Stunden packen

Dabei habe sie sich selbst als "schwache Kandidatin" gesehen, gestand Djamila Rowe weiter: "Ich war in den ersten Tagen unsichtbar." Ihr Sieg ist umso schöner, weil sie eigentlich erst als Nachrückkandidatin für den ausgefallenen Martin Semmelrogge angetreten war. Als der Anruf kam, musste alles ganz schnell gehen, erinnerte sie sich: "Ich habe damals am Freitag um 23.30 Uhr ein Anruf bekommen, dass ich am nächsten Morgen nach Australien fliegen soll…Ich musste mein Mops noch irgendwo unterbringen, meine Mimi, und danach Sachen packen. Ich hatte keinen Badeanzug, keinen Bikini. Ich war völlig überfordert."

Die Make-Up-Künstlerin plant aber auch langfristig. Neben einem neuen Drucker und der Reise will sie mit ihrem Preisgeld sparsam umgehen. "Das Geld ist auch für die spätere Ausbildung meiner Tochter. Es wird also nicht gleich verballert, ich werde damit sehr sorgsam umgehen. Ich bin auch eher bescheiden und geizig und werde weiterhin beim Discounter meine Lebensmittel holen und jetzt nicht völlig durchdrehen." Djamila Rowe ist eben eine Dschungelkönigin, die auf dem Teppich bleibt.

