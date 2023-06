Allgemein | STAR NEWS

Die Sehkraft lässt nach: Auch Superstar Helene Fischer ist nur ein Mensch

DE Deutsche Promis - Sängerin Helene Fischer (38) ist gerade auf Deutschland-Tour und erfreut ihre Fans mit Plaudereien zwischen ihren Songs. So kam auch heraus, dass der Superstar mittlerweile ein paar Probleme mit dem Durchblick hat.

Angst vorm Augenarzt

Als sie ein Plakat entziffern wollte, gab sie laut 'Bunte' freimütig zu: "Ich sehe nicht mehr so gut, das muss ich ganz ehrlich zugeben." Schuld seien die gleißenden Lichter, mit den sie angeblich ihr Augenlicht in Mitleidenschaft gezogen hat. Da ist dann vielleicht doch mal eine Brille angesagt, aber die Chartstürmerin schreckt vor einem Sehtest zurück. "Ich gehe nicht zum Augenarzt, weil ich ein bisschen Angst habe, was dabei herauskommt." Und so wird die gebürtige Russin wohl noch eine Weile durch die Gegend blinzeln, wenn sie kleinere Schriften lesen muss. Allerdings hat sie sich ein Ultimatum gesetzt – wenn sie ihr Publikum nicht mehr erkennt, wird dann wohl doch zur Sehhilfe gegriffen.

Helene Fischer kümmert sich um ein kleines Kind

Helene Fischer mag ein wenig sorglos mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen, aber sie hat ein Auge auf die von anderen. Bei einem Konzert in Bremen wurde sie nämlich auf ein kleines Mädchen aufmerksam, das sich die Ohren zuhielt. Die Eltern hatten die Kleine nicht mit Kopfhörern ausgestattet, um sie vor dem großen Lärm, den so ein Konzert verursacht, zu schützen. Da musste dann die Musikerin selbst eingreifen. "Es ist laut, gell Mausi? Weil, du hältst dir deine Öhrchen zu", sprach sie laut 'OK' das Kind an. Und sie hatte dann auch gleich die Lösung. "Pass mal auf: Hinten in meiner Garderobe habe ich von meiner kleinen Süßen so Kopfhörer und die lasse ich jetzt holen für dich, okay. Dann bist du geschützt, aber du hörst alles." Helene Fischer ist seit Dezember 2021 Mutter einer kleinen Tochter und weiß, dass man kleine Kinder nicht ohne Hörschutz zu lauten Veranstaltungen mitnehmen sollte.

