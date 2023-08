Allgemein | STAR NEWS

Die Marke Michael Wendler bleibt toxisch: Comeback-Festival abgesagt

DE Deutsche Promis - Michael Wendler (51) gelingt einfach kein Comeback — auch nicht auf der Bühne. Eigentlich hätte der Sänger ('Sie liebt den DJ') im kommenden Frühjahr auf einem Schlager-Festival in Griechenland sein erstes Konzert nach der Pandemie geben sollen. "Ich freue mich euch heute meinen ersten Tournee-Termin im April 2024 bekannt geben zu dürfen. Nach einer dann vierjährigen Pause, ist die Fanreise nach Griechenland und einem einwöchigen Aufenthalt, der perfekte Rahmen für den Auftakt meiner Egal Tour 2024", schrieb er noch am Mittwoch auf Facebook.

Ross Antony nahm Abstand

Einen Tag später sollten die Karten in den Verkauf gehen — doch statt dessen erfolgte die Absage des gesamten Festivals. Nachdem sie von der Teilnahme des Wendlers erfahren hatten, hatten zwei Headliner ihre Teilnahme abgesagt. Der erste, der nicht mehr mitmachen wollte, war Ross Antony. "Als ich den Auftritt zusagte, war keine Rede von einem Auftritt von Michael Wendler. Ich wurde davon genauso überrascht wie ihr. Natürlich möchte ich mich zu 100 Prozent von Michael Wendler und seinen Aussagen distanzieren", begründete der Sänger seinen Rückzug in seiner Instagram Story. Dazu gehöre für ihn auch, dass er nicht auf der gleichen Veranstaltung erscheint wie der Wendler, der zuletzt statt mit Musik vor allem mit kruden Verschwörungstheorien von sich reden machte. Die Absage sei ihm schwergefallen. Auch Julian David und die Band Zeitflug zogen anschließend ihre Teilnahme zurück.

Kein Weg zurück für Michael Wendler?

Es habe massive Proteste gegen Michael Wendler gegeben, erzählte Veranstalter René Ulbrich derweil auf Instagram. "Hass- und Hetzkommentare sowie beleidigende Nachrichten haben mich persönlich sehr getroffen." 'Bild' fragte an, warum er nicht einfach nur den kontroversen Star aus dem Lineup genommen hat, bekam aber eigenen Angaben zufolge keine Antwort. Inzwischen hat sich auch Michael Wendler auf Facebook zu Wort gemeldet: “Wir arbeiten an einem gleichwertigen Ersatztermin. Die anderen Tournee-Daten folgen in wenigen Tagen”, zeigte er sich zuversichtlich.

Dennoch: Die Marke Wendler bleibt einfach toxisch. Als RTL2 im März eine Doku mit ihm und seiner Frau Laura ankündigte, gab es ebenfalls massive Proteste, das Projekt wurde eingestampft. Ganz so einfach ist der Weg zurück in den Mainstream eben nicht, zumal Michael Wendler bislang noch nicht einwandfrei bewiesen hat, dass er sich geändert hat.

